Wilhelm Exner Medaillen 2021 an Katalin Karikó und Luisa Torsi

Im Jubiläumsjahr werden zwei herausragende Forscherinnen für ihre, die Gesellschaft und Wirtschaft verändernden Entdeckungen geehrt.

Wien (OTS) - „Mit Luisa Torsi und Katalin Karikó wird die Wilhelm Exner Medaille an zwei herausragende Forscherinnen verliehen, die mit ihren Erkenntnissen ganz im Sinne Exners entscheidende gewerbe-industrielle Entwicklungen angestoßen, unternehmerische Tätigkeit beflügelt und einen immanenten gesellschaftlichen Nutzen gestiftet haben,“ verliest Generalsekretär Stephan Blahut die Entscheidung der Jury für 2021.

Die Zuerkennung der Medaille erfolgt nur auf Vorschlag der früheren Medaillenträgerinnen und Medaillenträger und wird in geheimer Sitzung der Jury unter Vorsitz des früheren Vorsitzenden der Rektorenkonferenz Hans Sünkel bestimmt.

„Als die Medaille 1921 ausgelobt wurde, stand die Beförderung des Gemeinwohls, der Industrie, des Gewerbes und des Handels auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse im Fokus. Heute, 100 Jahre später, dürfen wir auf eine faszinierende und lange Liste von 240 Frauen und Männern blicken, die als Erfinderinnen, Konstrukteure, Chemikerinnen, Physiker oder Biologinnen, darunter 23 Nobelpreisträger.“

Alle Geehrten werden dem Exner‘schen Anspruch mehr als gerecht. Die Potenziale ihrer Forschung haben zu unzählige Unternehmensgründungen, Produkten und Anwendungen geführt. Vieles ist in den nächsten Jahren zu erwarten“, schließt Blahut die Verlautbarung und lädt zur Teilnahme an den Veranstaltungen der Exner-Woche rund um die Verleihung am 24. November 2021 am Sitz der Stiftung, dem Palais Eschenbach, in Wien ein.

Die Laureatinnen 2021

Luisa Torsi (Università di Bari, I), ist Pionierin der organischen Bioelektronik. In ihrer Forschungsarbeit verbindet sie übergreifend elektronische und elektrochemische Sensoren, analytische Chemie, organische Halbleiter, Festkörper-Bauelemente-Physik, Materialchemie und -physik. An der Spitze einer der am schnellsten wachsenden Forschungsrichtungen in der organischen Elektronik stehend, versprechen ihre Entdeckungen neue Technologien für das Gesundheitswesen und das menschliche Wohlbefinden, beispielsweise sehr dünne, energieeffiziente Elektroniken wie etwa hochflexible Displays für Smartphones.

Katalin Karikó (University of Pennsylvania, USA; Biontech, D) ist federführend an der Entwicklung von Medikamenten auf mRNA-Basis beteiligt. Karikó und Kollegen gelang, die empfindlichen mRNA-Moleküle in Lipid-Moleküle zu verpacken. Solche winzigen Nanopartikel kann man Tieren und Menschen injizieren, ohne eine gefährliche Immunreaktion auszulösen. Ihre Arbeit ist Grundlage für Impfstoffe gegen Covid-19 und für Medikamente gegen Krebs, Schlaganfälle oder Zystische Fibrose. Auf Basis dieser Technologie wurde auch die Firma Moderna gegründet. Karikó selbst ist seit 2013 als Senior Vice President Forschungsleiterin von Biontech.

Der Laureat 2020 kann im November 2021 endlich auch geehrt werden

Edward Boyden (Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA) ist Pionier der ‚expansion microscopy‘, einer Methode die das zu untersuchende Objekt in ein Polymer eingebettet und durch Quellen der Matrix vergrößert. Es werden nicht die optischen Parameter für die verbesserte Auflösung verändert, der Gegenstand selbst wird vergrößert. Eine Revolution in der 300 jährigen Geschichte der Mikroskopie. Boyden beschreitet auch den umgekehrten Weg: die 3D-Nanofabrikation. Er kann in diesem Polymer Objekte aufbauen, durch kontrolliertes Schrumpfen verkleinern und eröffnet damit neue Möglichkeiten zur Herstellung von extrem feinen Strukturen. Die von Boyden mit-gegründeten Firmen tragen ihr Geschäftsfeld im Namen: Expansion Technologies und (in Gründung) Implosion Fabrication. Da seine Ehrung im vergangenen Jahr aufgrund der Covid-19 Epidemie zurückgestellt werden musste, erfolgt diese im Rahmen der 100-Jahre Feier der Medaille ebenso im November 2021 in Wien.

Die Wilhelm Exner Medaille

Wilhelm Exner (1840–1931) betrachtete die zu seiner Zeit stattfindenden umwälzenden Veränderungen der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen stets als große Chance und war darauf ausgerichtet, dabei auftretende Probleme offensiv und konstruktiv zu bewältigen. Exner repräsentierte den weltoffenen österreichischen Liberalismus, der anstelle von Abschottung und Feindbildern sein Engagement für Modernisierung und Umgestaltung von Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft einsetzte.

Diese, die Persönlichkeit Wilhelm Exners prägenden Charaktereigenschaften, sind in ihren Grundzügen auch bei vielen Trägerinnen und Trägern der Medaille, die seinen Namen trägt, zu finden. Mit dieser ehrt der Österreichische Gewerbeverein seit 1921 bedeutende Wissenschaftlerinnen und Forscher, deren Theorien, Erkenntnisse und Resultate wichtige gewerbe-industrielle Anwendungen hervorbrachten oder anbahnten. Unter den 240 Ausgezeichneten, deren Ideen und Entwürfe neue Dimensionen des wirtschaftlichen Fortschritts eröffneten und die Entwicklung von Industrie und Gewerbe nachhaltig förderten, finden sich auch 23 Nobelpreisträger.

