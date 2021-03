Schutz vor Corona in VOR Regio Bussen gesichert

Appell an VIDA: Verunsicherungsmaßnahmen schaden dem ÖV nachhaltig

Niederösterreich/Burgenland/Wien (OTS) - Neben Studien der AGES weist seit Kurzem auch Umweltmediziner Hans-Peter Hutter darauf hin, dass im öffentlichen Verkehr kein erhöhtes Risiko hinsichtlich Corona nachweisbar ist, sofern die allgemein geltenden Schutzmaßnahmen eingehalten werden.

So sorgen im öffentlichen Regionalbusverkehr die FFP2-Maskenpflicht und der rasche Luftaustausch (Lüftungsanlagen, Luftzug durch geöffnete Türen) in Zeiten wie diesen für eine möglichst hohe Sicherheit für Fahrgäste und Bedienstete.

Sicherheit aktiv mitgestalten

Weiterhin gelten im öffentlichen Verkehr die vom Bund festgelegten Bestimmungen. So müssen Fahrgäste wie auch LenkerInnen im Kundenkontakt (z.B. Ticketverkauf) eine FFP2-Maske tragen. Erhöhte Hygienemaßnahmen in den Fahrzeugen sowie die Möglichkeit, die erste Sitzreihe hinter den FahrerInnen abzusperren – wenn dies das Fahrgastaufkommen ermöglicht – erhöhen die Sicherheit von Personal und Fahrgästen zusätzlich. Fahrgästen, denen dies möglich ist, kaufen ihre Fahrkarten bevorzugt über die Automaten der ÖBB, WLB, Wiener Linien oder im VOR-Webshop unter https://shop.vor.at.

Aufgrund vermehrter Beschwerden wurde Fahrgästen die Möglichkeit eröffnet, so wie in anderen österreichischen Verkehrsverbünden auch, wieder direkt im Bus Fahrkarten zu kaufen. Gerade für ältere Personen oder Menschen ohne Internetanschluss oder Smartphone ist dies eine wichtige Maßnahme, um eine sichere und leicht zugängliche Mobilität zu ermöglichen.

Partnerschaft für Fahrgäste wie ArbeitnehmerInnen und Verkehrsunternehmen

VOR konnte seit Ausbruch der Pandemie den Fahrplan in vollem Umfang aufrechterhalten und damit jenen Menschen Sicherheit geben, die auch in Lockdown-Zeiten auf einen verlässlichen ÖV angewiesen sind. Darüber hinaus ist für die Verkehrsunternehmen und ihre tausenden MitarbeiterInnen gerade in Krisenzeiten eine derart verlässliche Auftragslage wichtig.

Der stabile VOR Regio Bus-, Nah- und Regionalbahnverkehr gibt insbesondere den Regionalbusbetreibern Planungssicherheit und eine beständige Einnahmensituation innerhalb einer von der Gesundheitskrise und deren Folgen ganz besonders betroffenen Branche.

ÖV-Angebot in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland

Alle Details, bspw. zu Ticketanerkenntnis WESTbahn – ÖBB, sind im VOR-Informationsblatt auf www.vor.at abrufbar. Alle Fahrpläne stehen unter https://anachb.vor.at bereit. Darüber hinaus steht das Kundenservice-Team des VOR per Mail unter info@vor.at bzw. der kostenlosen Hotline unter 0800 22 23 24 zur Verfügung.

