ORF-Premiere am 20. März: „Der Kroatien-Krimi: Der Henker“ um 20.15 Uhr in ORF 2

Im spannenden neuen Fall gerät Romy-Nominee Juergen Maurer unter Verdacht

Wien (OTS) - Im neuen Fall der „Kroatien-Krimi“-Reihe bekommt Kommissarin Branka Maric (Neda Rahmanian) nach dem Tod eines bestechlichen Beamten Unterstützung durch den charismatischen Zagreber Ermittler Stojan Manojlovic – gespielt von Juergen Maurer, der 2021 für die Romy in der Kategorie „Beliebtester Schauspieler Serie/Reihe“ nominiert ist. Als Mitglied der Antikorruptionseinheit ist er mit unsauberen Geschäftspraktiken bestens vertraut. Schneller als gedacht, findet sich Branka in der ORF-Premiere von „Der Kroatien-Krimi: Der Henker“ am Samstag, dem 20. März 2021, um 20.15 Uhr in ORF 2 jedoch in einem nervenaufreibenden Katz- und Mausspiel wieder. Regie führte Michael Kreindl nach einem Drehbuch von Christoph Darnstädt. In weiteren Rollen sind u. a. Andreas Guenther, Nikolaus Paryla, Amelie Kiefer, Michael Sideris und Marko Lakobrija zu sehen.

Romy 2021 – Voten für die ORF-Stars: Noch bis 5. April 2021 kann unter www.romy.at abgestimmt werden, wer den beliebten Publikumspreis erhält. Insgesamt sind in den neun Hauptkategorien 27 ORF-Stars bzw. Schauspielstars im ORF sowie vier ORF-Formate nominiert. Mehr Infos gibt es unter tv.ORF.at/romy.

Mehr zum Inhalt:

Ein Beamter der Baubehörde wird erstochen. Nach einem Mordmotiv muss Kommissarin Branka Maric (Neda Rahmanian) nicht lange suchen. An der Einstichstelle prangt die Botschaft „Korruptes Schwein“. Branka bekommt Bestechungsspezialist Stojan Manojlovic (Jueren Maurer) an die Seite gestellt. Er kennt sich aus in der Szene. Selbst vom jahrelangen aussichtlosen Kampf gegen die Korruption im Land frustriert, glaubt er an einen Akt der Selbstjustiz. Als ein bestechlicher Arzt ermordet wird, kommt Branka nicht umhin, Manojlovic für den Täter zu halten. Geschickt versucht sie, den charmanten Korruptionsjäger auszutricksen.

