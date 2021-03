Green Finance Immobilienprojekt Mauerkirchen biegt in Zielgerade ein

Wien (OTS) - Für die Green Finance GmbH, ein Tochterunternehmen der Green Finance Group AG, ist das Thema Nachhaltigkeit das A und O bei ihren zahlreichen Immobilienprojekten. Dieser klare Fokus lässt sich beispielsweise an den bereits umgesetzten Projekten in Scharnstein und dem Schloss Frein erkennen. 2018 erwarb die Green Finance eine Liegenschaft in Mauerkirchen, um aus dem leerstehenden Möbelhaus der Familie Ertl 38 familien- und umweltfreundliche Mietwohnungen zu errichten. Bei der Umsetzung wurde besonderer Fokus auf maximale und sinnvolle Nutzbarkeit der bereits bestehenden Flächen gesetzt. So entstand unter anderem eine 600m2 große Dachterrasse mit Spielplatz für die Kinder und genügend Platz zum Sonne tanken. Dieses Angebot steht selbstverständlich allen Mietern zur Verfügung mit dem Fokus auf ein heimeliges Wohnklima. Ein kurzer Rückblick über die Entstehungsgeschichte des Immobilienprojekts Mauerkirchen, welches 2021 finalisiert wird.

Im Jänner 2019 stellte Dr. Gerhard Pürstinger, CONIS Consulting – Industrie Service GmbH, der Green Finance GmbH das alte Möbelhaus in Mauerkirchen vor und die nachhaltige Idee zur Sanierung des Grundstückes entstand. Kurz darauf wurde ein Termin mit Herrn Ertl (Eigentümer), der Green Finance und der CONIS vereinbart. Nach einigen Sondierungs- und Verhandlungsgesprächen kam es im Februar 2019 zu einer Einvernahme und der Kaufvertrag wurde unterzeichnet. Der Auftrag der Bauherren-Projektleitung wurde an das Unternehmen CONIS erteilt und Herr Dr. Pürstinger zum Projektleiter ernannt.

Nachdem am 30. März 2019 die grundbürgerlichen Eigentumsrechte eingetragen wurden, bekam im April die Firma SSP-ZT aus Leonding den Planungsauftrag für das Projekt. Nach ausführlichen Prüfungen wurden zu Beginn geologische und wasserrechtliche Bewilligungen erteilt und am 13. November 2019 erfolgte schlussendlich die Baubewilligung zum Bau eines 100% barrierefreien Wohnhauses, mit 38 Wohnungen.

Bereits im Folgemonat wurde mit den Abbrucharbeiten begonnen und ab Jänner 2020 wurden die Bauarbeiten ausgeführt. Nach etwas mehr als einem Jahr Umbau steht das Projekt kurz vor der Fertigstellung. Mittlerweile finden bereits die ersten Besichtigungen statt und es wurden bereits die ersten Mietverträge mit einer Laufzeit ab 1. Mai 2021 abgeschlossen.

Mit diesem nachhaltigen und einzigartigen Immobilienprojekt in Mauerkirchen beweist die Green Finance GmbH erneut, wie Immobilien nachhaltig und umweltschonend saniert werden und sich dadurch ein nachhaltiger Mehrwert für die umliegende Region und die ansässige Bevölkerung ergibt.

