Klimabildung für Kinder und Jugendliche: 48er-Abfallberatung on Tour mit E-Power

Wien (OTS) - Die Abfallberatung der 48er setzt seit langem ihren Schwerpunkt auf die Klimabildung für Kinder und Jugendliche - vom Kindergarten bis zur Schule . Ab sofort stehen dafür zwei neue E-Autos der 48er-Abfallberatung bereit: „Uns ist wichtig, Wissen über Abfallvermeidung und Mülltrennung einfach und verständlich zu vermitteln und Anregungen zum Mitmachen zu geben, um gemeinsam unser Klima zu schützen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.“ Jetzt tragen auch die dabei eingesetzten Autos dazu bei, die CO2-Emissionen in unserer Stadt weiter zu senken.“

Ein Auto dient als mobiler Infostand, das andere E-Auto wird für den Transport von Materialien für Workshops in Schulen oder Kindergärten verwendet. Das auffällige Aussehen der beiden elektrisch betriebenen Fahrzeuge macht schon von außen sichtbar, worum es geht. Die Abbildungen zeigen Müll sowie sechs verschiedene Mistkübeln für die getrennte Sammlung von Abfall.

Das Fahrzeug als Spielfläche

Direkt am Auto kann nun das Mülltrennen spielerisch geübt werden. Magnetische Kärtchen mit unterschiedlichen Müllstücken können von Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen der richtigen Mülltonne zugewiesen werden. „So kann gleich direkt ausprobiert werden, wofür die unterschiedlichen Tonnen gedacht sind und wohin die einzelnen Abfälle entsorgt werden sollen“, betont Jürgen Czernohorszky. Dieses Spiel funktioniert auch kontaktlos bzw. mit ausreichend Abstand.

E-Mobilität in der 48er

Die zur Verfügung stehende Reichweite der neuen E-Fahrzeuge von rund 120 km ist für das Einsatzgebiet der 48er-Abfallberatung bestens geeignet, geladen wird über Nacht. „Diese Fahrzeuge werden aber nicht nur rein elektrisch angetrieben, sondern die beim Bremsen gewonnene Energie wird wieder in die Speicherzellen zurückgeladen. Umweltfreundliche Mobilität in der Stadt sorgt für die Erhaltung der hohen Lebensqualität in Wien durch weniger Schadstoff-Emissionen“, so Jürgen Czernohorszky.

48er-Abfallberatung auch am Misttelefon

Auch am Misttelefon geben Abfallberater und Abfallberaterinnen kompetente Auskünfte rund um die Müllentsorgung in Wien. Unter der Telefonnummer (+1 43) 546 48 werden von Montag bis Samstag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr Anregungen, Wünsche und Beschwerden beantwortet. Pro Jahr werden am Misttelefon rund 75.000 Anrufe entgegengenommen. Dort gibt es auch Informationen zur Abfallvermeidung, zur Mülltrennung, zu den Entsorgungsangeboten, wie z.B. den Mistplätzen, aber auch zum Winterdienst.

48er-Abfallberatung in Kindergärten und Schulen

Einen wesentlichen Schwerpunkt der Abfallberatung bilden die kostenlosen Angebote für Kindergärten und Schulen. Der beliebte Müllkasperl vermittelt in spielerischer Form schon den Jüngsten ein Bewusstsein für die Themen der Abfallwirtschaft. Für diverse Schulstufen werden Workshops zu unterschiedlichsten Themen organisiert wie z.B. Papier schöpfen, Restmüll und Altstoffe im Kreislauf, Elektroaltgeräte – Lebenszyklus eines Handys, Lebensmittel im Restmüll oder Kunststoff – Segen und Fluch. Damit werden jährlich rund 45.000 Kinder und Jugendliche mit zielgerichteter Umweltbildung erreicht.

Angebote im Überblick

Telefonische Beratung am Misttelefon 01 546 48 (inkl. Schneetelefon)

Informationsmaterial zum Herunterladen

Gratisaktionen für Kindergärten und Schulen à Müllkasperl für Kindergärten und Schulstunden/Workshops für diverse Schulstufen sowie Schulrundfahrten zu 48er-Anlagen

Führungen und Vorträge

Abfallberatung bei großen Veranstaltungen (E-Infobus mit Mülltrennspiel)

Beratungen für Kleinbetriebe (z.B. für Gastronomie und Büros)

Terminvereinbarungen

48er-Abfallberatung für die Kindergarten- und Schulprogramme

Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr

Telefon: +43 1 4000-48048

E-Mail: abi@ma48.wien.gv.at

