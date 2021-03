NÖ: Gewerkschaft vida startet Petition „Schutz im Bus für FahrerInnen und Passagiere!“

vida-Pammer fordert Einbau von Trennwänden: Landespolitik muss umgehend für Umsetzung der Schutzmaßnahmen in den Bussen sorgen

Wien (OTS) - Die Gewerkschaft vida Niederösterreich startet heute ihre Petition „Schutz im Bus für FahrerInnen und Passagiere!“. Damit soll im Bundesland um Unterschriften für den Einbau von Trennwänden in Bussen, mit denen die LenkerInnen und Fahrgäste im Öffentlichen Verkehr besser vor Corona-Infektionen geschützt wären, geworben werden. Die Petition kann auch online unter www.vida.at/schutzimbus unterzeichnet werden. „COVID19 wütet schon ein Jahr in Österreich – aber das Land Niederösterreich lässt unsere BuslenkerInnen noch immer im Regen stehen“, kritisiert vida-Landesvorsitzender Horst Pammer.



„Trennwände als Schutzmaßnahmen, die in Wien selbstverständlich sind, die in Tirol der Landtag einstimmig beschlossen hat, die ganz Österreich will und die an jeder Kasse in Supermärkten und im Handel selbstverständlich sind, müssen auch in Niederösterreichs Bussen her. Wir lassen uns daher weder von Landeshauptfrau Mikl-Leitner noch von Mobilitätslandesrat Schleritzko weiß machen, dass sich unser Bundesland diesen Schutz für die Menschen angesichts wieder steigender Infektionszahlen und schleppend verlaufender Impfungen nicht leisten kann“, bringt es der vida-Gewerkschafter auf den Punkt.



Die Gewerkschaft hat sich in dieser Angelegenheit in den letzten Wochen bereits an die Landeshauptfrau gewandt. Diese habe die Frage nicht beantwortet, sondern lediglich auf die Zuständigkeit von Mobilitätslandesrat Schleritzko – dem die vida in der Folge einen offenen Brief zum Thema geschrieben hat – verwiesen. „Schleritzko ist auf unseren Brief inhaltlich ebenfalls nicht eingegangen und hat an den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) weitergereicht. Der VOR hat keinen Handlungsbedarf gesehen, alles in den Bussen sei paletti“, schildert Pammer empört.



„Wenn wir schon von den Zuständigen im Kreis geschickt werden, dann fordern wir unsere Landeshauptfrau erneut auf, in dieser Angelegenheit endlich das Zepter in die Hand zu nehmen“, bekräftigt der Gewerkschafter, dass es schließlich eine geltende Sozialpartnereinigung zum Schutz der BuslenkerInnen und Fahrgäste vor Infektionen gibt, die neben den Regeln „Kein Ticketverkauf in Bussen“, „Türe vorne geschlossen halten“ und „Erste Sitzreihe absperren“ auch den Einbau von Trennwänden in Bussen vorsieht.



Der VOR habe aber aus reiner Profitgier die Anweisung ausgegeben, mit sofortiger Wirkung den Ticketverkauf wieder aufzunehmen, so die Gewerkschaftskritik. „Wir fordern mit unserer Petition die Landespolitik auf, dafür zu sorgen, dass die zwischen den Sozialpartnern vereinbarten Schutzmaßnahmen in allen Bussen sofort umgesetzt und auch während der Dauer der Pandemie beibehalten werden müssen“, betont Pammer. Den Busunternehmen sollen dabei die Materialkosten aus diversen Corona-Entschädigungsfonds ersetzt werden, damit keine Arbeitsplätze im Bussektor aufgrund von Kostendruck verloren gehen. „Die Zuständigen in der Landesspolitik müssen endlich wach werden und unsere BuslenkerInnen und Passagiere in Niederösterreich schützen“, so der vida-Landesvorsitzende abschließend.



Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Hansjörg Miethling

Tel.: 01 53444 79 261 bzw. 0664 / 6145 733

E-Mail: hansjoerg.miethling @ vida.at

Internet: www.vida.at