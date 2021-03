Köstinger: "Erneuerbaren Ausbau Gesetz hebt Potenzial von Biomasse und Biogas"

Ministerrat beschließt EAG – Möglichkeit von Energiegemeinschaften ist große Chance für Österreichs Regionen

Wien (OTS) - "Mit dem heutigen Ministerrats-Beschluss geht die Umsetzung des Erneuerbaren Ausbau Gesetzes (EAG) in die Zielgerade. Damit setzen wir einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltige Energiezukunft", betont Bundesministerin Elisabeth Köstinger, die sich bereits im Jahr 2018 als Energieministerin für ein EAG eingesetzt hat. "Mit der #mission2030, Österreichs ersten Klima- und Energiestrategie – haben wir damals den Startschuss gegeben. Die Energiewende hin zu erneuerbaren Energien hat riesiges Potenzial für unsere Regionen", so Köstinger und verweist auf die neue Möglichkeit, Energiegemeinschaften zu bilden. "Die Land- und Forstwirtschaft ist Teil der Lösung, wenn wir die Energiewende schaffen wollen. Unsere Wälder liefern den Rohstoff für die ökologische Produktion von Strom, auch wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Die heimischen Landwirte haben bei der Nahwärme-Versorgung schon gezeigt, wie man zusammenarbeitet, um andere Haushalte mit Wärme zu versorgen. Mit den Energiegemeinschaften, die das EAG nun vorsieht, wird das auch bei der Stromproduktion möglich sein. Bäuerliche Betriebe werden Strom für andere Haushalte erzeugen und anbieten dürfen. Das ist eine große Chance für unsere Regionen!"

Neben der Sonnen-, Wind- und Wasserenergie wird beim Ausbau von erneuerbaren Energien vor allem die Biomasse eine wesentliche Rolle spielen. Das EAG sieht eine Bestandssicherung für Biomasseanlagen mit Nachfolgeregelung bis ins 30. Bestandsjahr aller Anlagen vor. "Für die Energiewende brauchen wir alle Technologien. Biomasse und Biogas liefern als einzige erneuerbare Technologie konstant Wärme und Strom." Mit der Neuregelung der Ökostrompauschale gelingt zudem eine wesentliche Entlastung für viele Tourismusbetriebe. Vor allem für Seilbahnen aber auch Hotels und Almen greift diese Entlastung, die zum Teil bei fast 900 Euro pro Monat liegt.

