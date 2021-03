EANS-News: RZB Finance Jersey III Limited / ANNUAL REPORT AND AUDITED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST DECEMBER 2020 - in englischer Sprache

Corporate News übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Jahresfinanzbericht

St. Helier, Jersey, JE1 1ST - Channel Islands - EANS-Tip Announcement: RZB Finance Jersey III Limited / Half-year financial report according to art. 125 para. 1 Stock Exchange Act

RZB Finance Jersey III Limited hat den Bericht im Anhang veröffentlicht. Sie können das Dokument hier downloaden (in englischer Sprache): http:// rzbfinancejerseygb2020.rbinternational.com [https:// eur03.safelinks.protection.outlook.com/ ?url=http%3A%2F%2Frzbfinancejerseygb2020.rbinternational.com%2F&data=04%7C01%7Ckatrin.schrems%40rbinternational.com%7Cb9a87e1cfd504caabec408d8e8759b04%7C9b511fdaf0b143a5b06e1e720f64520a%7C0%7C0%7C637514939104926090%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=gu%2BfXPlfgJ0Dq0ekNviY4vpWHBxKJooJLgEqkwnuh2Y%3D&reserved=0]

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: RZB Finance Jersey III Limited

IFC 5

JE- St. Helier, Jersey, JE1 1ST – Channel Islands Telefon:

FAX:

Email: RZBFinanceIII @ sannegroup.com

WWW:

ISIN: XS0193631040

Indizes:

Börsen: Euronext Amsterdam

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

communications @ rbinternational.com