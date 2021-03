COVID 19 SAFETY-PACKAGE für Veranstaltungen und Meetings –

Cayenne Marketingagentur: COVID-19-Antigen-Schnellteststationen „schlüsselfertig“ buchbar.

Wien / St. Pölten (OTS) - Die Begriffe „Freitesten“ oder „Hineintesten“ sind aktuell in aller Munde: Erste Öffnungsschritte zum Besuch beim Friseur, bei körpernahen Dienstleistern oder sogar in der Gastronomie und bei Veranstaltungen im Bundesland Vorarlberg wurden in den letzten Wochen bereits gesetzt. Dabei dient jeweils ein negatives Antigen-Testergebnis als „Eintrittskarte“ für die gewohnten Freizeit- und Lebensgewohnheiten. Die Event-Profis der Cayenne Marketingagentur bieten ab sofort für größere Firmenmeetings, Veranstaltungen und Events, aber auch für kurzfristig notwendige Teststraßen ein „COVID 19 SAFETY-PACKAGE“ an.

„Wir rechnen in Kürze mit weiteren Regelungen, die neben Besuchen bei körpernahen Dienstleistern, Friseuren auch wieder Besuche in der Gastronomie oder bei Veranstaltungen sowie Tagungen möglich machen werden – eben unter der Voraussetzung eines negativen Antigentests, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Unser auf Großveranstaltungen spezialisiertes Tochterunternehmen bietet dafür jeweils maßgeschneidert eine komplette Test-Infrastruktur mit einem Durchsatz skalierbar von angefangen 50 bis hin zu 2.000 Tests pro Stunde. Diese Pakete sind auch als Add-on-Lösung zu bestehenden Testmöglichkeiten buchbar und entweder indoor in bestehenden Räumlichkeiten oder extern mit Zelt- bzw. längerfristig Container-Infrastruktur sowie auch als Drive-In umsetzbar“, erklärt dazu der für den Event-Bereich zuständige Cayenne-Geschäftsführer Wolfgang Übl.

Komplettes „Outsourcing“ der Testkapazitäten möglich

Das notwendige Teststraßenpersonal wird unter der Supervision eines erfahrenen Projektmanagers komplett beigestellt, die Abstrichnahme erfolgt dabei von befugtem medizinischen Fachpersonal. Die Test-Kits entsprechen jenen, die etwa auch in den Teststraßen bei den Massentestungen verwendet werden. Das Testergebnis ist sowohl in Papierform als auch via SMS mit Download-Link verfügbar. Das Testergebnis erhält man nach rund 15 Minuten direkt vor Ort und in weiterer Folge auch als SMS mit einem eigens generierten QR-Code.

COVID 19-Präventionskonzept

Optional erstellen die Event-Profis von Cayenne auch das notwendige COVID 19-Präventionskonzept für Veranstaltungen oder Meetings.

Über Cayenne

Die Cayenne Marketingagentur ist eine eigentümergeführte Full-Service-Agentur in Österreich mit Firmensitzen in Wien und Niederösterreich. Der Fokus liegt auf kreativen Kommunikationslösungen für alle Kommunikationskanäle. Zudem hat Cayenne ein eigens auf Großveranstaltungen spezialisiertes Tochterunternehmen, das nun eben dieses Service anbietet. Im aktuellen „xpert“-Branchenranking liegt Cayenne (bei über 10.000 im Firmenbuch eingetragenen Agenturen in Österreich) auf Platz 12 aller österreichischen Kommunikationsagenturen.

