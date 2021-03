UEFA Europa League Achtelfinal-Rückspiel auf PULS 4: AC Milan vs. Manchester United morgen, um 20:15 Uhr live

Nach dem Last-Minute Ausgleich im Hinspiel, geht der AC Milan gegen Manchester United als leichter Favorit ins Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Europa League.

Wien (OTS) - Bis zur letzten Minute haben die Rossoneri an sich geglaubt und wurden in der Schlussphase mit dem so wichtigen Auswärtstor belohnt. Ein Unentschieden, das die Mailänder für das Rückspiel in eine leichte Favoritenrollen bringt. Und dennoch ist die Offensivabteilung der Red Devils rund um Superstar Bruno Fernandes immer für einen Treffer gut. Wer schafft den Einzug ins Viertelfinale und darf weiter vom Titelgewinn träumen? PULS 4 überträgt das entscheidende Duell morgen live und exklusiv im österreichischen Free-TV. Alexander Schlager, Tormann beim LASK und im österreichischen Nationalteam, wird als Co-Kommentator an der Seite von Florian Knöchl agieren.

PULS 4 SPORT-Team:

Moderation: Phillip Hajszan

Kommentator: Florian Knöchl

Co-Kommentator: Alexander Schlager

Experte: Johnny Ertl



Die besten Szenen aller weiteren Spiele zeigt PULS 4 in einer ausführlichen Highlightsendung ab 23:05 Uhr.



UEFA Europa League: AC Milan vs. Manchester United

Morgen, um 20:15 Uhr live auf PULS 4

Die UEFA Europa League live im Free-TV auf PULS 4, im Livestream auf PULS 4 in der ZAPPN App und auf sport.puls4.com

Rückfragen & Kontakt:

sebastian.knoebl @ prosiebensat1puls4.com