EANS-News: Raiffeisen Bank International AG / RBI setzt weiter auf Digitalisierung und profitables Wachstum

Wien - 17. März 2021. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat heute den Geschäftsbericht 2020 veröffentlicht und gibt den überarbeiteten Ausblick bekannt. Die Kennziffern sind gegenüber den am 5. Februar 2021 publizierten vorläufigen Zahlen im Wesentlichen unverändert.

Die RBI erzielte einen Konzerngewinn in Höhe von 804 Millionen Euro. Die Lockdown-Phasen, die damit verbundene Rezession samt Zinssenkungen und Währungsabwertungen in CEE haben zwar zu einem deutlichen Ergebnisrückgang im Vergleich zum Vorjahr geführt, angesichts der Umstände ist die RBI aber gut durch das Jahr gekommen. Die Digitalisierungsstrategie der Bank hat sich gerade in der Pandemie als großer Vorteil erwiesen. Sie wird konsequent weiterverfolgt und auch künftig Wachstum bei attraktiver Profitabilität ermöglichen.

Der vollständige Geschäftsbericht 2020 kann auch im Internet unter http:// gb2020.rbinternational.com heruntergeladen werden.

Ausblick

Wir erwarten ein geringes Kreditwachstum für die erste Hälfte des Jahres 2021, das in der zweiten Jahreshälfte anziehen sollte.

Unsere Erwartungen für die Neubildungsquote im Jahr 2021 liegen bei rund 75 Basispunkten, da Moratorien und staatliche Unterstützungsprogramme auslaufen.

Wir peilen weiterhin eine Cost/Income Ratio von rund 55 Prozent an - abhängig von der Dynamik der wirtschaftlichen Erholung möglicherweise bereits 2022.

Wir erwarten 2021 eine Verbesserung des Konzern-Return-on-Equity und peilen mittelfristig 11 Prozent an.

Wir bestätigen unser mittelfristiges Ziel einer CET1 Ratio von rund 13 Prozent.

Basierend auf dieser Zielquote beabsichtigen wir Dividendenausschüttungen in Höhe von 20 bis 50 Prozent des Konzernergebnisses.

Monetäre Werte in EUR 2020 2019 Veränderung 2018 2017 2016 Millionen Erfolgsrechnung 1.1.- 1.1.-31.12. 1.1.- 1.1.- 1.1.- 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. Zinsüberschuss 3.241 3.412 - 5,0% 3.362 3.225 2.935 Provisionsüberschuss 1.738 1.797 - 3,3% 1.791 1.719 1.497 Verwaltungsaufwendungen - 2.949 - 3.093 - 4,7% - 3.048 - 3.011 - 2.848 Betriebsergebnis 2.246 2.382 - 5,7% 2.330 2.164 1.844 Wertminderungen auf finanzielle - 630 - 234 169,1% - 166 - 312 - 754 Vermögenswerte Ergebnis vor Steuern 1.233 1.767 - 30,2% 1.753 1.612 886 Ergebnis nach Steuern 910 1.365 - 33,3% 1.398 1.246 574 Konzernergebnis 804 1.227 - 34,5% 1.270 1.116 463 Bilanz 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. Forderungen an 11.952 9.435 26,7% 9.998 10.741 9.900 Kreditinstitute Forderungen an Kunden 90.671 91.204 - 0,6% 80.866 77.745 70.514 Verbindlichkeiten gegenüber 29.121 23.607 23,4% 23.980 22.378 12.816 Kreditinstituten Verbindlichkeiten 102.112 96.214 6,1% 87.038 84.974 71.538 gegenüber Kunden Eigenkapital 14.288 13.765 3,8% 12.413 11.241 9.232 Bilanzsumme 165.959 152.200 9,0% 140.115 135.146 111.864 Kennzahlen 1.1.- 1.1.-31.12. 1.1.- 1.1.- 1.1.- 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. Return on Equity vor 9,2% 14,2% - 5,0 PP 16,3% 16,2% 10,3% Steuern Return on Equity nach 6,8% 11,0% - 4,2 PP 12,7% 12,5% 6,7% Steuern Konzern-Return-on- 6,4% 11,0% - 4,5 PP 12,6% 12,2% 5,8% Equity Cost/Income Ratio 56,8% 56,5% 0,3 PP 56,7% 58,2% 60,7% Return on Assets vor 0,77% 1,18% - 0,42 PP 1,33% 1,23% 0,79% Steuern Nettozinsspanne (Ø 2,15% 2,44% - 0,29 PP 2,50% 2,48% 2,78% zinstragende Aktiva) Neubildungsquote (Ø 0,68% 0,26% 0,42 PP 0,21% 0,41% 1,05% Forderungen an Kunden) Bankspezifische 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. Kennzahlen NPE Ratio 1,9% 2,1% - 0,2 PP 2,6% 4,0% - NPE Coverage Ratio 61,5% 61,0% 0,5 PP 58,3% 56,1% - Risikogewichtete Aktiva 78.864 77.966 1,2% 72.672 71.902 60.061 gesamt (RWA) Harte Kernkapitalquote 13,6% 13,9% - 0,3 PP 13,4% 12,7% 13,6% (fully loaded) Kernkapitalquote (fully 15,7% 15,4% 0,3 PP 14,9% 13,6% 13,6% loaded) Eigenmittelquote (fully 18,4% 17,9% 0,5 PP 18,2% 17,8% 18,9% loaded) Aktienkennzahlen 1.1.- 1.1.-31.12. 1.1.- 1.1.- 1.1.- 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. Ergebnis je Aktie in 2,22 3,54 - 37,4% 3,68 3,34 1,58 EUR Schlusskurs in EUR 16,68 22,39 - 25,5% 22,20 30,20 17,38 (31.12.) Höchstkurs 22,92 24,31 - 5,7% 35,32 30,72 18,29 (Schlusskurs) in EUR Tiefstkurs 11,25 18,69 - 39,8% 21,30 17,67 10,21 (Schlusskurs) in EUR Anzahl der Aktien in 328,94 328,94 0,0% 328,94 328,94 292,98 Millionen (31.12.) Marktkapitalisierung in 5.487 7.365 - 25,5% 7.302 9.934 5.092 EUR Millionen (31.12.) Dividende je Aktie in 0,48 - - 0,93 0,62 - EUR Ressourcen 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. 31.12. Mitarbeiter zum Stichtag 45.414 46.873 - 3,1% 47.079 49.700 48.556 (Vollzeitäquivalente) Geschäftsstellen 1.857 2.040 - 9,0% 2.159 2.409 2.506 Kunden in Millionen 17,2 16,7 2,5% 16,1 16,5 14,1

