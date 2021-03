Wiener Neudorf: Kostenloser Corona-Selbsttest für die Kleinsten

Marktgemeinde Wiener Neudorf nimmt Vorreiterrolle in Niederösterreich ein

Wir möchten aufgrund der steigenden Fallzahlen nicht mehr zuwarten bis die NÖ Landesregierung auch in den Kindergärten und Krabbelstuben tätig wird, sondern nehmen selbst die notwendigen finanziellen Mittel in die Hand. Wir wollen mit dieser Aktion mithelfen, Infektionsketten möglichst schnell zu erkennen und zu unterbrechen, um so eine Schließung von Kinderbetreuungs- bzw. Bildungseinrichtungen zu verhindern. Bürgermeister Herbert Janschka (ÖVP)

Wiener Neudorf (OTS) - In letzter Zeit traten vermehrt und nahezu täglich in vielen niederösterreichischen Gemeinden neue Coronavirus-Fälle in den Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtungen auf. Alle Schülerinnen und Schüler werden auf Initiative des Landes mehrmals pro Woche getestet. Allerdings wurde bislang auf die Kleinsten vergessen.

Für den Wiener Neudorfer Bürgermeister Herbert Janschka (ÖVP) war das ein untragbarer Zustand. Deshalb hat die Marktgemeinde Wiener Neudorf als eine der ersten Gemeinden in NÖ beschlossen, Spucktests anzuschaffen und kostenlos zur freiwilligen Testung allen Kleinkindern im Ort zur Verfügung zu stellen.

Bürgermeister Herbert Janschka ruft auf, die Kinder jeden Montag, Mittwoch und Freitag in der Früh zu Hause zu testen. Sollte das Ergebnis positiv sein, ersucht er die Kinder zum eigenen Schutz und zum Schutz aller anderen zu Hause zu bleiben und unverzüglich 1450 darüber zu informieren, wo weitere Schritte eingeleitet werden können.



Zitat Bürgermeister Herbert Janschka (ÖVP):

„Wir möchten aufgrund der steigenden Fallzahlen nicht mehr zuwarten bis die NÖ Landesregierung auch in den Kindergärten und Krabbelstuben tätig wird, sondern nehmen selbst die notwendigen finanziellen Mittel in die Hand. Wir wollen mit dieser Aktion mithelfen, Infektionsketten möglichst schnell zu erkennen und zu unterbrechen, um so eine Schließung von Kinderbetreuungs- bzw. Bildungseinrichtungen zu verhindern.“

Rückfragen & Kontakt:

Marktgemeinde Wiener Neudorf

Sekretariat Bürgermeister

Europaplatz 2

2351 Wiener Neudorf

Tel.: +43(2236)62 501-142

www.wiener-neudorf.gv.at