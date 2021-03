Sprachförderung wirkt!

Ergebnisse der Evaluierung bestätigen die Effizienz der Sprachförderung in Wels

Wels (OTS) - Die Stadt Wels hat unter Bürgermeister Dr. Andreas Rabl die Notwendigkeit einer frühen Sprachförderung rechtzeitig erkannt. Seit dem Jahr 2016 werden in Wels Kinder ab dem dritten Lebensjahr in der deutschen Sprache gezielt gefördert.

Von den insgesamt zwölf städtischen Betreuungseinrichtungen sind elf Hotspot-Kindergärten, einige mit einem Anteil von 98 Prozent an Kindern mit Sprachförderbedarf. Aktuell werden 1.334 Kinder zwischen drei und sechs Jahren betreut. 964 Kinder werden von rund 40 Sprachpädagogen in Deutsch gefördert, das sind rund 72 Prozent.

Bei Eintritt in den Kindergarten wird bei allen Kindern mit Hilfe von BESK-Bögen (Beobachtungsbogen zur Erfassung der Sprachkompetenz) eine Sprachstandsfeststellung in den Bereichen Satzbau, Wortschatz-Rezeption und Wortschatz-Produktion erhoben. Der Evaluierungsbericht des Institutes für Forschung und Entwicklung der Privaten Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz zeigt eine deutliche und hochsignifikante Zunahme von sprachlicher Kompetenz in allen drei Bereichen.

Auch die Pädagogen schätzen den Wert der Sprachförderung als sehr hoch ein, differenziert man zwischen der „gesellschaftlich-sozialen Bedeutung“ und der „Bedeutung für die Biographie des Kindes“.

„Um diesen Erfolg für die Kinder auch langfristig zu festigen, bedarf es jedoch weiterer Maßnahmen“, sind Bürgermeister Dr. Andreas Rabl und Stadträtin Margarete Josseck-Herdt überzeugt. Zu diesen Maßnahmen gehören: Verstärkte Einbindung der Eltern, ein verpflichtendes zweites Kindergartenjahr für alle Kinder mit nicht ausreichenden Deutschkenntnissen, eine Bundesförderung für die Sprachförderung für Kinder ab 3 Jahren und die Aufnahme der Welser Schulen in das Bundesprojekt „Brennpunktschulen“. „Nur mit ausreichenden Sprachkenntnissen ist ein erfolgreicher Bildungs- und späterer Berufsweg möglich“, sagt Bürgermeister Dr. Rabl.

