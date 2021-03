Wiener PsychotherapeutInnen erhalten im März Corona-Schutzimpfung

Wiener Landesverband für Psychotherapie sieht wichtigen Schritt für die psychotherapeutische Behandlung

Wien (OTS) - Wiener PsychotherapeutInnen erhalten von 15. bis 28. März 2021 die Möglichkeit zur Corona-Schutzimpfung. Die Berufsgruppe der PsychotherapeutInnen zählt zu den systemrelevanten Gesundheitsberufen und ist im Nationalen COVID-19-Impfplan priorisiert für eine Corona-Schutzimpfung vorgesehen. PsychotherapeutInnen leisten im Gesundheitssystem einen unverzichtbaren und wertvollen Beitrag, um die psychischen Folgen der Coronakrise in der Bevölkerung abzumildern , so die Vorsitzende des Wiener Landesverbandes für Psychotherapie, Leonore Lerch.

Wie eine neue Studie der Donau-Universität Krems in Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Bundesverband für Psychotherapie zeigt, hat sich in den letzten Monaten die psychische Gesundheit in Österreich durch die Corona-Pandemie deutlich verschlechtert: 26 Prozent der Bevölkerung leidet an depressiven Symptomen, 23 Prozent an Angstsymptomen und 18 Prozent an Schlafstörungen. Die Studie umfasst eine repräsentative Bevölkerungsstichprobe von rund 1500 Personen. Vor allem junge Menschen zwischen 18 und 24 Jahren sowie generell Frauen, arbeitslose und alleinstehende Personen sind stark belastet.

Die Anzahl der Menschen, die eine Psychotherapie in Anspruch nehmen möchten, ist seit Beginn der Coronakrise vor einem Jahr deutlich gestiegen. Leonore Lerch: Als Berufsvertretung der Wiener PsychotherapeutInnen bedanken wir uns bei allen KollegInnen und KooperationspartnerInnen für den Einsatz und das Engagement in diesen herausfordernden Zeiten!

