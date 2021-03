Neu erschienen: Der Kryptosteuerguide 2021

Der Praxisratgeber zur Versteuerung von Kryptowährungen in Österreich

Die korrekte steuerliche Behandlung von Kryptowährungen ist eine komplexe Materie, die Einzug in den Arbeitsalltag von Steuerexpertinnen und -experten hält. Mit dem Kryptosteuerguide 2021 wollen wir Anleger und Experten unterstützen und eine praxisnahe Orientierungshilfe zur Verfügung stellen Mag. Klaus Kornherr, Geschäftsführer Linde Verlag 1/3

Unser Ziel ist es, das Vertrauen in den blockchainbasierten Finanzmarkt zu stärken sowie eine maßgebliche Effizienzsteigerung durch standardisierte Softwarelösungen anzubieten. Compliance ist nur mit klaren Vorgaben und einer lückenlosen Dokumentation aller Transaktionen der Marktteilnehmer möglich. Im Vorjahr hat das hochgerechnete Steueraufkommen durch realisierte Kursgewinne bereits rund 375 Mio. Euro betragen, was die Dringlichkeit von Transparenz und Rechtssicherheit nochmal unterstreicht. Florian Wimmer, CEO und Mitgründer von Blockpit 2/3

In unserer täglichen Praxis häufen sich die Kundenanfragen rund um Kryptowährung und Steuern. Gerade in Zeiten von steigenden Kursen spielt der Steueraspekt natürlich bei Veranlagungs- und Deinvestitionsentscheidungen eine entscheidende Rolle. Kryptosteuerexperte bei KPMG Austria MMag. Michael Petritz LL.M. TEP 3/3

Wien (OTS) - Gemeinsam mit Blockpit und KPMG hat der Linde Verlag den Kryptosteuerguide 2021 herausgebracht. Der Ratgeber richtet sich insbesondere an Anleger und Investoren in Digitale Assets und beantwortet praxisnah alle ertrag- und umsatzsteuerlichen Fragen rund um Bitcoin & Co.

Seit Anfang des Jahres sorgt das Thema Bitcoin erneut für viel Aufmerksamkeit in den Medien. Nicht zuletzt durch die Entscheidung von großen Konzernen, Teile ihrer Geldreserven darin zu investieren. Auch unter österreichischen Kleinanlegern werden Krypto-Assets in unterschiedlichen Formen als Finanzinstrument immer beliebter. Eine zuverlässige Informationsquelle für alle Fragen zum Thema Steuerrecht bei Kryptowährungen bietet der Kryptosteuerguide 2021.

Fachwissen von Kryptosteuerexperten

Das Autorenteam - MMag. Michael Petritz, LL.M. TEP, Partner, Tax bei KPMG Austria, Florian Wimmer, BSc, Co-Founder und CEO Blockpit und Michael Deichsel, MSc (WU), Senior Associate, Tax bei KPMG Austria – liefert mit dem Guide eine praktische Anlaufstelle für ertrag- und umsatzsteuerliche Belange, welche bisher nur rudimentäre Regelungen seitens der nationalen Finanzverwaltung bzw. des Gesetzgebers erfahren haben und erläutert die aktuelle Rechtslage. Auch Sonderthemen im Zusammenhang mit Kryptoassets (zB Hardforks, Airdrops, Staking uvm.) werden behandelt.

„ Die korrekte steuerliche Behandlung von Kryptowährungen ist eine komplexe Materie, die Einzug in den Arbeitsalltag von Steuerexpertinnen und -experten hält. Mit dem Kryptosteuerguide 2021 wollen wir Anleger und Experten unterstützen und eine praxisnahe Orientierungshilfe zur Verfügung stellen “, so Mag. Klaus Kornherr, Geschäftsführer des Linde Verlags.

Florian Wimmer, CEO und Mitgründer von Blockpit: „ Unser Ziel ist es, das Vertrauen in den blockchainbasierten Finanzmarkt zu stärken sowie eine maßgebliche Effizienzsteigerung durch standardisierte Softwarelösungen anzubieten. Compliance ist nur mit klaren Vorgaben und einer lückenlosen Dokumentation aller Transaktionen der Marktteilnehmer möglich. Im Vorjahr hat das hochgerechnete Steueraufkommen durch realisierte Kursgewinne bereits rund 375 Mio. Euro betragen, was die Dringlichkeit von Transparenz und Rechtssicherheit nochmal unterstreicht. “

Kryptosteuerexperte bei KPMG Austria MMag. Michael Petritz LL.M. TEP: „ In unserer täglichen Praxis häufen sich die Kundenanfragen rund um Kryptowährung und Steuern. Gerade in Zeiten von steigenden Kursen spielt der Steueraspekt natürlich bei Veranlagungs- und Deinvestitionsentscheidungen eine entscheidende Rolle. “

Der Kryptosteuerguide ist zum Preis von EUR 19,- versandkostenfrei erhältlich unter www.lindeverlag.at (ISBN: 978-3-7073-4348-9).

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt Linde Verlag:

Mag. Susanne Werner

+ 43 1 24630-30

susanne.werner @ lindeverlag.at

www.lindeverlag.at



Pressekontakt Blockpit:

Mag. Karol Walter Nuhn

skyrocketX communications

+43 650 525 42 12

karol @ skyrocketx.com

www.skyrocketx.com