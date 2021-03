AVISO Online-PK: Anschober gemeinsam mit ExpertInnen zu Mythen und Falschmeldungen rund um Corona

Wien (OTS) - Fehlerhafte Informationen rund um das Thema Corona sorgen für Verunsicherung in der Bevölkerung. Gesundheitsminister Rudi Anschober bittet gemeinsam mit Andre Wolf von Mimikama und Dr. Daniela Ingruber vom Austrian Democracy Lab zum Faktencheck.

Rund um Impfungen sowie das Infektionsgeschehen kursieren viele Falschinformationen und Annahmen.

Online-PRESSEKONFERENZ am Dienstag, 16. März 2021, um 12:00 Uhr

mit

Rudi Anschober (Gesundheitsminister)

(Gesundheitsminister) Andre Wolf (Mimikama – zugeschaltet per Video)

(Mimikama – zugeschaltet per Video) Daniela Ingruber (Donau-Universität Krems - Austrian Democracy Lab – zugeschaltet per Video)

Die Pressekonferenz wird als Online-Videokonferenz abgehalten. Fragen können via Zoom gestellt werden. Der Teilnahme-Link wird per E-Mail nach Anmeldung zugeschickt. Die Pressekonferenz wird auch als Livestream unter https://www.facebook.com/sozialministerium übertragen.

Bitte melden Sie sich bis Dienstag, 16.03.2021, 10:00 Uhr unter pressekonferenz@sozialministerium.at für die Teilnahme an der Online-Pressekonferenz via Zoom an.

