"Erlebnisgestaltung & Experience Design in Zeiten von Corona"

Saint Elmo’s Tourismusmarketing veranstaltet am 25. März einen Expert Talk zum Thema "Erlebnisgestaltung & Experience Design in Zeiten von Corona".

Wien (OTS) - Saint Elmo’s Tourismusmarketing veranstaltet am 25. März von 16:00 – 17:00 Uhr einen Expert Talk zum Thema "Erlebnisgestaltung & Experience Design in Zeiten von Corona" für alle Touristiker und Interessenten. Dazu sind Tourismusprofis aus vier Destinationen eingeladen, um in einem kurzen Talk über Erfahrungen und Möglichkeiten in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxemburg zu sprechen.



Die Teilnahme ist kostenfrei. Hier geht es zum Registrierungslink.



Als Speaker haben wir vier Tourismusprofis aus Destinationen eingeladen, die in einem kurzen Talk über Erfahrungen und touristische Gestaltungsmöglichkeiten in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz sprechen. Mit dabei ist auch unser Destinationsexperte und Markenerlebnisplaner Martin Schobert, der vier Szenarien des Reisens während / post Corona sowie Best Practices aus dem Bereich Freiraumgestaltung und Erlebnisinszenierung zeigt. Die Erlebnisgestalterin Renate Bauer spricht über den Sinn und Zweck, touristische Angebote weiterzuentwickeln, und stellt Corona-taugliche Reise-Innovationen aus den Bereichen Service Design, Architektur und Digital vor.

Ab 17:00 Uhr schließt die Expertenrunde mit einem lockeren Kamingespräch, an dem sich auch die Zuhörer gerne beteiligen können.

#tourismus #tourimusmarketing #tourismusprofis #tourismusexperten #tourismustalk #bestpractices #tourismusinnovationen #reisen2021 #destinationen

Rückfragen & Kontakt:

Saint Elmo’s Tourismusmarketing Wien

Martin Schobert

m.schobert @ saint-elmos.com