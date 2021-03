„Gefährliche Fauna“ – ein gemeinsames Projekt von Bundesheer und Naturhistorischem Museum Wien

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 17. März 2021, präsentieren das Österreichische Bundesheer und das Naturhistorische Museum Wien das gemeinsame Projekt „Gefährliche Fauna“. Dieses setzt sich zum Ziel, Soldatinnen und Soldaten in internationalen Einsatzgebieten bestmöglich über potentielle Gefahren durch die Tierwelt und notwendige präventive Maßnahmen und Verhaltensweisen zu informieren und die unterschiedlichen Tierarten oder -gruppen in einer Datenbank zur Verfügung zu stellen.

Vor Ort sind folgende Podiumsgäste anwesend:

Verteidigungsministerin Mag. Klaudia Tanner

Generaldirektorin Dr. Katrin Vohland, NHM Wien

Leiter des Instituts für Militärisches Geowesen, Brigadier Dr. Friedrich Teichmann

Leiterin der Herpetologischen Sammlung, Dr. Silke Schweiger, NHM Wien

Leiter der 3. Zoologischen Abteilung, Mag. Christoph Hörweg, NHM Wien

Zeit & Ort

17. März 2021, 09.30 Uhr

Einlass ab 09.00 Uhr,

Naturhistorisches Museum,

Deck 50,

Maria-Theresien-Platz,

1010 Wien



Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 sind MedienvertreterInnen herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten.

Einen Live-Stream zur Präsentation finden Sie unter: https://presseraum.bundesheer.at und unter: https://www.nhm-wien.ac.at/presse/pk_live. Zusätzlich haben MedienverterInnen die Möglichkeit während des Live-Streams Fragen in unserem Signal-Chat zu stellen. Dafür ist vorab eine Anmeldung bei Major Markus Matzhold unter +43 664 622 1025 erforderlich.



Aufgrund von Covid-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung der Medienvertreter bis Dienstag, 16. März, 18.00 Uhr, unter +43 (0) 664 622 1005 oder presse@bundesheer.at unbedingt erforderlich. Es ist es für MedienvertreterInnen verpflichtend, eine FFP2-Maske zu tragen; diese werden bei Bedarf im Rahmen der Akkreditierung vor Ort ausgegeben. Ein Betreten des Gebäudes ist nur mit einem negativen Covid-19-Test (nicht älter als 48 Stunden) gestattet.

Einen Live-Stream zur Präsentation finden Sie unter: https://presseraum.bundesheer.at und unter: https://www.nhm-wien.ac.at/presse/pk_live. Zusätzlich haben MedienverterInnen die Möglichkeit während des Live-Streams Fragen in unserem Signal-Chat zu stellen. Dafür ist vorab eine Anmeldung bei Major Markus Matzhold unter +43 664 622 1025 erforderlich.





Datum: 17.03.2021, 09:30 - 10:30 Uhr

Ort: Naturhistorisches Museum (NHM), Deck50

Burgring 7, 1010 Wien, Österreich

