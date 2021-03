Anmeldestart für die „Summer City Camps“ 2021

Christoph Wiederkehr: „Wir sorgen dafür, dass Kinder und Jugendliche ihre Ferien genießen können und gleichzeitig die Chance auf einen guten Start in das neue Schuljahr bekommen!“

Wien (OTS) -



Auch heuer gibt es in den Sommerferien mit den „Summer City Camps“ wieder ein abwechslungsreiches Betreuungsangebot der Stadt Wien für die Wiener Kinder und Jugendlichen. An insgesamt 31 Standorten stehen gesamt rund 20.000 Plätze zur Buchung zur Verfügung, am Mittwoch, den 7. April 2021 startet die Anmeldung.

Sowohl für Kinder und Jugendliche, wie auch für Kinder mit Behinderung wird es spezielle Programmschwerpunkte geben. Ein besonderer Fokus liegt heuer auf der Lernförderung, wie Vizebürgermeister und Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr erklärt.

„Die Corona-Krise hat Kinder, Jugendliche aber auch Eltern an ihre Grenzen gebracht. Nach einem Jahr geprägt von Home-Schooling, wenig Bewegungsmöglichkeiten und der Einschränkung sozialer Kontakte ist es umso wichtiger, für genügend Betreuungsangebot in der schulfreien Zeit zu sorgen, das nicht nur kostengünstig und abwechslungsreich ist, sondern vor allem Spaß macht! Das Angebot reicht von Ausflügen in die Natur, über Kulturerlebnisse und Workshops, bis hin zu zahlreichen Sportangeboten. Ganz zentral wird heuer außerdem die gezielte Lernförderung für Kinder und Jugendliche in Deutsch, Mathematik und Englisch sein. Mit einem Mix aus Spiel, Spaß und Lernen sorgen wir dafür, dass Kinder und Jugendliche verdient ihre Ferien genießen können und gleichzeitig die Chance auf einen guten Start in das neue Schuljahr bekommen!“, so Wiederkehr.

Die Summer City Camps, die von 5. Juli bis 3. September 2021 stattfinden, werden von professionellen Partner-Organisationen in Wien unterstützt und begleitet. Das Angebot gilt für alle schulpflichtigen Kinder und Jugendliche, die in Wien wohnen und die im Sommer nicht bereits an Campus-Standorten oder im Hort betreut werden.

Die Kosten für das Kinderprogramm betragen pro Kind 50 Euro inklusive Mittagessen pro Woche. Für das zweite und dritte Geschwisterkind jeweils 25 Euro. Ab dem vierten Kind ist die Teilnahme gratis. Ebenso können Kinder in der Grundversorgung und in der bedarfsorientierten Mindestsicherung das Angebot kostenlos nützen. Die Lernförderung für Jugendliche ist kostenlos.

Das Programm wird unter Einhaltung der geltenden Corona Hygienevorschriften stattfinden.



Die Anmeldemöglichkeit ab 7. April 2021 und weitere Infos finden Sie unter www.summercitycamp.at.

Rückfragen & Kontakt:

Julia Kernbichler

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit

Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr

Telefon: +43 664 84 915 46

Mail: julia.kernbichler @ wien.gv.at