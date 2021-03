Millionenpublikum für Krassnitzers 50. ORF-„Tatort“

Jubiläums-Krimispannung mit bis zu 1.114.000 Zuseher/innen in ORF 2

Wien (OTS) - Ein Jubiläumskrimi mit einem Millionenpublikum: Bis zu 1.114.000 Zuseherinnen und Zuseher waren gestern, am Sonntag, dem 14. März 2021, mit dabei, als Moritz Eisner um 20.15 Uhr in ORF 2 an seinen 50. Austro-„Tatort“ gerufen wurde. Mit durchschnittlich 1.084.000 erzielte „Die Amme“ mit Harald Krassnitzer und Adele Neuhauser einen Spitzenplatz im „Tatort“-Ranking seit der ORF-2-Premiere von „Baum fällt“ (24. November 2019). Der Marktanteil von Christopher Schiers drittem Austro-„Tatort“ nach einem Drehbuch von Mike Majzen erreichte 31 Prozent. „Tatort – Die Amme“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von Prisma Film- und Fernsehproduktion.

„Tatort – Die Amme“ in der ORF-TVthek und in Das Erste

Auf der ORF-TVthek (TVthek.ORF.at) wird „Tatort – Die Amme“ nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) bereitgestellt. Seine Premiere in Das Erste feiert dieser neueste Austro-Krimi außerdem am Sonntag, dem 28. März, um 20.15 Uhr.

Das Austro-„Tatort“-Jahr 2021

Mit „Verschwörung“ erwartet das Publikum von ORF 2 2021 auch noch ein weiterer Austro-„Tatort“. Auf dem Drehplan stehen für dieses Jahr außerdem wieder zwei Fälle.

