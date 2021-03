Jüdisches Museum Wien: Arik Brauers Pessach-Haggada als Pop-Up

Wien (OTS/RK) - Anlässlich des Pessach-Festes und in Erinnerung an Arik Brauer präsentiert das Jüdische Museum Wien, ein Museum der Wien Holding, von 18. März bis 5. April 2021 im Atrium des Palais Eskeles in der Dorotheergasse die Pessach-Haggada von Arik Brauer.

Die Erinnerung an bedeutende Ereignisse von Generation zu Generation weiterzugeben, ist ein wichtiger jüdischer Grundsatz. Dies gilt besonders für Pessach, jenen Feiertag, der im Frühjahr begangen wird. Jedes Jahr am so genannten Sederabend, der den Eingang zu diesem Feiertag markiert, lesen Jüdinnen und Juden in aller Welt die Geschichte von der Befreiung aus der Sklaverei und vom Auszug aus Ägypten – die Haggada schel Pessach. Ein besonderes Buch, das meist auch illustriert ist.

Arik Brauers Haggada für kurze Zeit zu sehen

2013 hat Arik Brauer, der am 24. Jänner 2021 verstorben ist, die Pessach-Haggada neu geschaffen, deren 24 beeindruckende Kunstwerke im Jahr 2014 erstmals in der Ausstellung „Von Generation zu Generation. Die neue Pessach-Haggada“ im Jüdischen Museum Wien präsentiert wurden. Damit wurde ein intensiver Blick auf diese zentralen Ereignisse der jüdischen Geschichte ermöglicht. Aus Anlass des Pessach-Festes und in Erinnerung an Arik Brauer wird nun seine Haggada wieder für kurze Zeit im Atrium des Jüdischen Museums Wien ausgestellt werden.

Der Ausstellungskatalog mit allen 24 Kunstwerken der Pessach-Haggada von Arik Brauer ist unter dem Titel „Von Generation zu Generation. Die neue Haggada von Arik Brauer.“ zum Preis von EUR 29,90 im Museumsshop Gottfried & Söhne erhältlich sowie online unter https://gottfriedundsoehne.com/produkt/die-neue-haggada-von-arik-brauer-von-generation-zu-generation/

