Wiener Kindergarten-Pädagoginnen machen Druck für bessere Rahmenbedingungen

Termin bei Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr – Über 20.000 Menschen unterstützten bisher Petition

Wien (OTS) - Die Wiener Themenplattform der Elementar-, Hort- und Freizeitpädagogik in der Gewerkschaft GPA macht weiter Druck für eine Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Beschäftigten. Im Vorfeld eines Gesprächstermins mit dem zuständigen Stadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) bringt es die Sprecherin der Themenplattform, Karin Wilflingseder, auf den Punkt: „Die Corona-Pandemie hat den Arbeitsdruck der KollegInnen weiter verschärft, viele arbeiten am Limit. Seit Jahren weisen wir auf die dringende Notwendigkeit der Verbesserung der Rahmenbedingungen und mehr finanzielle Ressourcen für diesen für die Gesellschaft so wichtigen Bereich der Elementarbildung hin und werden immer nur vertröstet.“

Die Themenplattform vertritt die Beschäftigten in den privaten Wiener Kindergärten und Kleinkindgruppen, in denen über 70 Prozent der Wiener Kinder betreut werden. Eine Petition an die Politik wurde inzwischen von über 20.000 Beschäftigten und Eltern unterstützt. https://blog.gpa-djp.at/petition-elementarpaedagogik/



Unter anderem fordern die Wiener PädagogInnen von der Politik

Eine schrittweise Verbesserung des Erwachsenen-Kind-Schlüssels

Eine schrittweise Herabsetzung der Kinderzahl pro geführter Gruppenform

Eine gesetzliche Verankerung von Vor- und Nachbetreuungszeiten sowie Reflexionszeiten

Eine Neudefinierung der Tätigkeit von Assistentinnen

Einheitliche, bewegungsfreundliche räumliche Bedingungen im Innen- und Außenbereich.

Abgehen von der K2-Regelung, Betroffene KollegInnen müssen als K1-Personen gelten



„Wir nehmen den Anspruch der Wiener Stadtregierung, eine Fortschrittskoalition zu bilden, beim Wort. Wir fordern konkrete Schritte für eine verbindliche, an wissenschaftlichen Erkenntnissen orientierte Verbesserung der Arbeitsbedingungen, ohne die eine moderne, hochwertige Pädagogik nicht möglich ist. Es kann nicht sein, dass sich die Rahmenbedingungen seit Jahrzehnten nicht verändert haben, obwohl die Anforderungen ständig steigen“ so Karin Samer, Betriebsratsvorsitzende der Wiener Kinderfreunde.



"Als Wiener Gewerkschaft GPA unterstützen wir die Forderungen der Themenplattform mit aller Kraft. Letztendlich geht es darum, bundesweit endlich einheitliche Qualitätsstandards einzuführen. Wir brauchen einen Modernisierungsschub in der Elementarpädagogik und ein Abgehen vom vorhandenen Fleckerlteppich an Kompetenzen. Konkrete Schritte der Wiener Stadtverwaltung würden diesen notwendigen Prozess sicher beschleunigen“, so Mario Ferrari, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA Wien.

