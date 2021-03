Humanitäre Hilfe in Zeiten von Corona: Die Vereinten Nationen und der UN WFP Innovation Accelerator

Innovation Accelerator des UN World Food Programme erhält Technologiepreis und WFP-App ShareTheMeal erreicht 100 Millionen gespendeter Mahlzeiten weltweit

Rom/München (OTS) - Der WFP Innovation Accelerator wurde vom New Yorker Technologiemagazin Fast Company mit dem 2. Preis als „Most Innovative Non-Profit Organisations 2021” ausgezeichnet.

Dies ist nicht die erste Anerkennung, die der WFP Innovation Accelerator von Fast Company erhält: Neben Auszeichnungen wie Fast Company’s Most Innovative Companies for 2017, Fast Company’s 2020 Best Workplaces for Innovators und Innovative Team of the Year 2020 wurden 2019 ShareTheMeal, Farm to Market Alliance und Moonshot WFP-X als für “die Welt grundlegend verändernde Ideen“ ausgezeichnet.

Eine dieser Ideen – die Spenden-App von WFP, ShareTheMeal – erreichte am 11. März 2021 den Meilenstein von 100 Millionen weltweit gespendeten Mahlzeiten. Das Team hat dafür mehr als 50 Millionen US-Dollar von über 4,5 Millionen Nutzern weltweit sammeln können.

Im Wiener Augarten spricht der ORF mit dem Steirer Bernhard Kowatsch, Leiter des UN WFP Innovation Accelerators, über den Hunger in der Welt und die globalen Auswirkungen von Covid auf die Ernährungssicherheit.

Beitrag des ORF

Rückfragen & Kontakt:

Anfragen und Kontakt: Katharina Weltecke, WFP / Rom, Italien.

Email: katharina.weltecke @ wfp.org; Telefon: +49 1724105677