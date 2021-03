Zwei sind nicht zu bremsen: Klaus Eberhartinger und Rainer Schönfelder moderieren neue PULS 4-Show „SHOW YOUR TALENT“

Die neue Primetime-Sendung "SHOW YOUR TALENT - Das ist keine Castingshow" ab 12. April immer montags um 20:15 Uhr auf PULS 4.

Wien (OTS) - Wer hat beim Talente-Battle „Made in Austria“ das richtige Gespür dafür, was die ÖsterreicherInnen am meisten begeistert? Ist es Marcus der Kettensägen-Jongleur oder doch Konkurrent Stefan, der als Barkeeper mit Flaschen und Gläsern jongliert? Wer geht aus dem Gstanzl-Dreikampf als Sieger hervor: Versicherungsfachmann Wolferl, Hochzeitsladerin Renate oder Grundschullehrer Benedikt? Die Antworten gibt es ab 12. April auf PULS 4 bei „SHOW YOUR TALENT“.

Beim TV-Hit “The Masked Singer Austria” stellten beide ihr Entertainment-Talent unter Beweis. Nun stehen sie als Moderatoren-Duo für PULS 4 vor der Kamera: EAV-Frontmann und „Wildschwein“ Klaus Eberhartinger moderiert gemeinsam mit dem ehemaligen Ski-Ass, „Karpfen-Diva“ und Ratefuchs Rainer Schönfelder die neue Primetime-Sendung „SHOW YOUR TALENT – Das ist keine Castingshow!“. Ab Montag, den 12. April stellt sich bei ihnen die Frage, welche KandidatInnen im Talente-Battle „Made in Austria“ das richtige Gespür dafür haben, was die ÖsterreicherInnen vor dem TV begeistert.



Das Moderatoren-Duo weiß genau, was gutes Entertainment ausmacht: Zum eigenen Talent gehört auch eine passende Performance, unterhaltsam und den Geschmack der Seherschaft treffend. Denn „SHOW YOUR TALENT“ ist keinesfalls eine Castingshow. Die Challenge lautet: Die KandidatInnen dürfen nicht nur ihr Talent unter Beweis stellen, sondern müssen im Vergleich zu ihrer Konkurrenz richtig einschätzen können, wie viel ihre Performance dem Publikum wert ist. Denn keine Jury, kein Panel sondern die ZuseherInnen selbst bewerten die Auftritte. Wer im Talente-Battle richtig liegt, hat die Chance auf einen satten Geldgewinn.



„Österreich ist voll mit großartigen Talenten und 'Show Your Talent' bietet genau dafür die passende Bühne. Das wird ein Spektakel!“, so Klaus Eberhartinger über die Show. Mit jeder Menge Vorfreude startet auch Rainer Schönfelder in das neue Format: „Im Wettstreit braucht es die richtige Portion Kampfgeist, das kenne ich nur zu gut. Ich kann es kaum erwarten, die unterschiedlichen Talente unserer Teilnehmer zu sehen und wie sie sich im ultimativen Battle schlagen werden.“



Eine unterhaltsame Melange aus atemberaubenden Akrobaten, singenden Bodybuildern, nervenaufreibende Kettensägen- und Flaschen-Jongleuren, kreativen Torten-Künstlern oder humorvollen Comedy-Performances ist garantiert. „SHOW YOUR TALENT“ ab 12. April auf PULS 4, das bunteste und unterhaltsamste Talente-Battle Österreichs.



SHOW YOUR TALENT

Die neue PULS 4-Show wird produziert von 4Entertainment und Sandrats Media Company und gibt’s ab 12. April 2021 immer montags um 20:15 Uhr exklusiv auf PULS 4



