Grüne OÖ: Kaineder: Baden-Württemberg: Kretschmanns historischer Wahlsieg beweist breiten Zuspruch für mutigen grünen Kurs

Im Zentrum der deutschen Autoindustrie ist Klimaschutz längst zentraler Erfolgsmotor – das stärkt auch den Kurs der Grünen OÖ

Linz (OTS) - „Dieses Ergebnis ist großartig, höchst beeindruckend und ermutigend. Wir Grüne in Oberösterreich und ich persönlich gratulieren Winfried Kretschmann ganz herzlich zu diesem eindrucksvollen Wahlerfolg und zur Wiederwahl als Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Diese klare Wiederwahl zeigt das Vertrauen der Bevölkerung in diesen Grünen Länderchef und dessen Arbeit. Sie verdeutlicht, was Grüne Politik zu erreichen und leisten im Stande ist. Und dass dies in einem Zentrum der deutschen Autoindustrie möglich ist, macht klar, dass Klimaschutz und Wirtschaft kein Widerspruch, sondern die Verbindung der Zukunft ist. Winfried Kretschmann hat diesen Weg für Baden-Württemberg erkannt und wird ihn auch weiter erfolgreich fortsetzen“, zeigt sich der Grüne Landessprecher, stellv. Bundessprecher und Klimalandesrat Stefan Kaineder hocherfreut über den klaren Wahlerfolg des Grünen Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg.

Die klare Bestätigung Kretschmanns im Amt sieht Kaineder als kraftvollen Schub sowohl für die gesamte Grüne Bewegung, die Grüne Wahlvorbereitung in Deutschland als auch für die Arbeit der Grünen in Oberösterreich. „Winfried Kretschmann war immer ein Vorbild für uns. Er zeigt seit Jahren vor, wie man mit Grüner Politik ein Bundesland weitsichtig führt und zukunftsfit macht. Eine Politik, die in Klimaschutz investiert und die Wirtschaft damit nachhaltig stärkt. Diesen Kurs wollen wir Grüne auch in Oberösterreich umfassend starten. Denn auch unser Land hat das Potential, die Unternehmen und das Know How den Klimaschutz als riesige Chancen zu nutzen. Winfried Kretschmann hat beweisen, dass dieser Weg erfolgreich ist und von den WählerInnen honoriert wird“, betont Kaineder.

