Wiener Wuffinar: Tierschutzombudsstelle lädt zum kostenlosen „On-Lein“-Kurs

Vortrag für HundefreundInnen und „Teilzeit-HalterInnen“ am Montag um 17.30 Uhr

Wien (OTS/RK) - Wien. Der beste Freund des Menschen ist in der Pandemie auch für Nicht-HundehalterInnen zum gefragten Begleiter geworden: Die Angebote, auf Hunde aus Nachbarschaft oder Bekanntenkreis aufzupassen oder sie für ausgedehnte Spaziergänge „auszuborgen“, haben stark zugenommen. Damit sowohl die Vierbeiner als auch die „Teilzeit-HundehalterInnen“ die gemeinsame Zeit genießen können, bietet die Tierschutzombudsstelle Wien am Montag, 15. März, um 17.30 Uhr ein Webinar der besonderen Art an: Im Wiener Wuffinar, dem „On-Lein“-Kompaktkurs für HundefreundInnen, erfahren die TeilnehmerInnen grundlegende Informationen über Verhalten, Bedürfnisse und Kommunikation von Hunden sowie relevante rechtliche Aspekte.



Was sollte ich über den Hund wissen, bevor ich das erste Mal mit ihm alleine unterwegs bin? Wie gestalte ich den Spaziergang im Sinne des Vierbeiners? Worauf muss ich besonders in der Großstadt achten? Und welche wichtigen „Vokabeln“ aus der Hundesprache sollte ich unbedingt beherrschen, damit wir uns gut verstehen? Antworten auf diese und viele weitere Fragen gibt es in dem zweistündigen Vortrag der Tierschutzombudsstelle Wien. „Mit unserem Wuffinar bekommen HundefreundInnen das Rüstzeug an die Hand, das es braucht, um diese gelegentlichen Hundebegegnungen und die gemeinsame (Aus-)Zeit zu einem rundum positiven Erlebnis für Vier- und Zweibeiner werden zu lassen“, so Eva Persy, Leiterin der Tierschutzombudsstelle Wien.

Wiener Wuffinar: Der On-Lein-Kompaktkurs für HundeFreundInnen

Wann: Montag, 15. März, 17.30 Uhr

Wo: Online (Webex)

Dauer: ca. 2 Stunden

Teilnahme: Kostenlos

Anmeldung unter https://www.tieranwalt.at/Aktuelles/Wiener-Wuffinar.htm

Die Tierschutzombudsstelle Wien (TOW) setzt sich für ein harmonisches und respektvolles Miteinander von Mensch und Tier in der Großstadt ein. Sie fördert die Interessen des Tierschutzes und vertritt diese auch in Verwaltungs- und Verwaltungsstrafverfahren. Die Tierschutzombudsstelle agiert unabhängig und weisungsungebunden.

