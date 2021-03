Vierteiliger „ORF III Themenmontag“ eröffnet die Gartensaison mit neuer Doku „Die Wahrheit über Urban Farming“

Außerdem: „Gartenindustrie – Versprechungen und Wahrheiten“ und Doku-Doppel mit Karl Ploberger; im Vorabend „MERYN am Montag“ über Tinnitus

Wien (OTS) - Die Corona-Krise schränkt den Bewegungsradius vieler Menschen drastisch ein. Glücklich schätzen können sich jene, die im eigenen Garten produktiv werden können. Vor allem in den Städten werden auch Balkon- und Terrassenflächen immer öfter für den Gemüseanbau genutzt. Ein vierteiliger „ORF III Themenmontag“ am 15. März 2021 geht der Frage nach, ob es sich lohnt, als Privatperson Gemüse anzubauen und verrät, worauf man dabei achten sollte.

Bereits am Morgen liefert „ORF III AKTUELL“ (ab 9.30 Uhr) einen ausführlichen Nachrichtenüberblick. Im Vorabend befasst sich „MERYN am Montag“ mit der Frage: „Was tun bei Tinnitus?“ (18.30 Uhr). Zu Gast ist dazu Dr. Johannes Schobel, HNO-Facharzt und Tinnitusspezialist. Anschließend berichtet Andreas Jäger in einer neuen Ausgabe von „Made in Austria“ (19.00 Uhr) von Erfolgsgeschichten innovativer österreichischer Unternehmen.

Zum Auftakt des „ORF III Themenmontags“ stellt Gestalter Martin Pusch in einer neuen Doku die Frage „Selber garteln – lohnt das?“ und verrät dazu „Die Wahrheit über Urban Farming“ (20.15 Uhr). Tomaten vom Balkon, Gurken aus dem Selbsterntefeld, Pilze aus dem Keller – Urban Farming liegt im Trend, versuchen sich doch immer mehr Menschen im Eigenanbau. Manch einer glaubt, so den Weg zur optimalen Ernährung gefunden zu haben und damit auch noch das Klima retten zu können. Doch ist diese Form von Lebensmittelproduktion tatsächlich so nachhaltig? Und lohnt es sich trotz kleiner Mengen, selbst anzupflanzen und zu ernten? Anschließend folgt „Gartenindustrie – Versprechungen und Wahrheiten“ (21.05 Uhr). An der Sehnsucht der Menschen nach dem persönlich gestalteten Stück Natur lässt sich auch hierzulande ausgezeichnet verdienen. Doch wie viel muss man investieren? Und: Sind alle Preise gerechtfertigt? Ab 21.55 Uhr widmet sich der Themenabend dem beliebten TV-Gärtner Karl Ploberger, beginnend mit „Kochen mit dem Biogärtner Karl Ploberger“. Der Pflanzenexperte zaubert gemeinsam mit seiner Tochter Karoline einfache und schnelle Köstlichkeiten auf den Teller – von der Kressesuppe bis hin zum Beerencocktail. Zum Abschluss gibt Karl Ploberger in „Der Frühling ist wieder da“ (22.40 Uhr) Tipps und Tricks rund ums Garteln.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at