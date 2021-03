Abzocke beim Online-Dating - Reporterin arbeitet undercover als Chat-Schreiberin

Profile bei Flirt-Portalen oft frei erfunden - Geschädigte zahlen mitunter tausende Euro (FOTO)

Köln (ots) - Zahlreiche Dating-Portale stuft die Verbraucherzentrale als unseriös ein. Eine Reporterin des Fernsehmagazins "Life - Menschen, Momente, Geschichten" (bei RTL, samstags, 19 Uhr 5) hat sich bei drei Anbietern undercover als Mitarbeiterin eingeschleust. Ihre Aufgabe: Als "Chat-Schreiberin" mit Fake-Profilen Kunden Interesse und Zuneigung vorzugaukeln.

"Es ist unglaublich, mit welchen perfiden Tricks dafür gesorgt wird, dass die Kunden möglichst lange im Chat gehalten werden. Die denken ja, sie schreiben gerade mit einer echten Person mit echtem Interesse an ihnen. In Wirklichkeit sind das bezahlte Profis, die ganz genau wissen, wie sie den ahnungslosen Singles Gefühle vortäuschen können", so die Journalistin. Sie hat auch Opfer von Portalen getroffen, die teilweise tausende Euro dafür bezahlt haben, um mit ihrem vermeintlichen Schwarm in Kontakt bleiben zu können. Denn pro Chat-Nachricht wird rund ein Euro fällig.

"Ich habe mich verschuldet dafür, ich habe sogar einen Nebenjob angenommen", sagt eine Betroffene. Zu einem Treffen ist es niemals gekommen. Über zwei Jahre lang hatte sie Zukunftspläne mit einem Mann geschmiedet, den es gar nicht gibt.

Das Magazin deckt auf, wie die Masche funktioniert und zeigt, wie man falsche Profile durchschauen kann. Ausstrahlung, Samstag, 13. März um 19 Uhr 5.

