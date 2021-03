Pressegespräch mit Prof. DDr. Alfried Längle: Verarbeitung der Pandemie und Internationaler Kongress zum Thema Authentizität

Der Gründer der Existenzanalyse und langjährige Freund Frankls wird 70. Int. Kongress d. Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse vom 1.-2.Mai mit Otto Kernberg

Wien (OTS) - Einladung zum Pressegespräch mit Prof. DDr. Alfried Längle: am 16.3. um 11.00. Der Ehrenpräsident der GLE International, Begründer der modernen Existenzanalyse und langjährige Mitarbeiter von Viktor Frankl, Alfried Längle, feiert seinen 70.Geburtstag. Wir möchten Sie zu diesem Anlass hinweisen auf ein spannendes (Online- oder Live-)Kamingespräch zum Thema Verarbeitung der Corona-Pandemie.

Alfried Längle spricht über die Bedeutung der Existenz, die Verarbeitung der Pandemie in Österreich und in anderen Ländern und wie man (trotzdem) ein „Ja zum Leben finden kann“. Wir bitte um Anmeldung unter: susanne.pointner@existenzanalyse.org. Für die Online-Teilnahme senden wir Ihnen einen Link zu. Ort: Ed. Sueß-Gasse 10, Top 58 (Dachgeschoss - Lift), 1150 Wien.

Weiters möchten wir Sie herzlich einladen

zum internationalen Kongress der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, der vom 1.-2.Mai 2021 an der Universität Wien entsprechend den geltenden Verordnungen live und/oder online stattfindet mit dem Titel Wege zur Authentizität. Ich-Sein in einer agilen Gesellschaft https://www.existenzanalyse.org/kongress-2/

Uns beschäftigt im Kongress die Frage, was der Mensch braucht, um um einerseits eine Autonomie zu entwickeln, die für das Leben in unserer heutigen Zeit notwendig ist, und andererseits beziehungsfähig zu sein in der Vielfalt der Vernetzungen persönlicher Lebensbezüge. Wir haben namhafte ReferentInnen eingeladen, Prof. Otto Kernberg wird online zugeschaltet.

Pressetickets sind frei. Informationen und Anmeldung unter susanne.pointner@existenzanalyse.org

Pressegespräch mit Prof. DDr. Alfried Längle

Alfried Längle, Gründer der Existenzanalyse und langjähriger Freund und Mitarbeiter Viktor Frankls spricht anlässlich seines 70. Geburtstags über die menschliche Verarbeitung der Corona-Pandemie in Österreich und international.

Datum: 16.03.2021, 11:00 - 12:30 Uhr

Ort: Aufzug vorhanden

Ed. Sueß-Gasse 10, Top 58, 1150 Wien, Österreich

Internationaler Kongress der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse 1.-2- Mai 2021

In der Universität Wien findet von 1.-2. Mai 2021 der internationale Kongress der GLE zum Thema Authentizität statt. Unter dem Titel: "Wege zur Authentizität. Ich-Sein in einer agilen Gesellschaft" wird behandelt, was der Mensch braucht, um die vom Zeitgeist geforderte Autonomie zu entwickeln und dabei in der Vielfalt der Vernetzungen beziehungsfähig zu bleiben. Es sind zahlreiche namhafte ReferentInnen eingeladen, Prof. Dr. Kernberg wird online zugeschaltet.

Datum: 01.05.2021, 00:00 - 00:00 Uhr

Ort: Universität Wien

Universitätsring 1, 1010 Wien, Österreich

Url: https://www.existenzanalyse.org/kongress-2/

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Susanne Pointner (Öffentlichkeitsarbeit GLE)

susanne.pointner @ existenzanalyse.org

0664-18 33 984