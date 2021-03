ORF III am Wochenende: „Erlebnis Bühne“-Premiere „Hommage an Nikolaus Harnoncourt“ zum 5. Todestag der Dirigentenlegende

Außerdem: Vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend zum „Anschluss“ 1938; tagsüber „Erlebnis Bühne matinee“ und Stephansdom-Gottesdienst live

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information feiert am Sonntag, dem 14. März 2021, zum fünften Todestag Nikolaus Harnoncourts den großen österreichischen Maestro mit einer neuen Hommage und einem Porträt. Tagsüber ist die Internationale Chorakademie Krems in der „Erlebnis Bühne matinee“ zu sehen, ehe ein katholischer Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom übertragen wird. Am Samstag, dem 13. März, widmet sich ein vierteiliger „zeit.geschichte“-Abend dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich 1938 und zeigt dazu u. a. die neue Doku „Welttournee ins Überleben – Richard Tauber 1938“.

Samstag, 13. März

Den „zeit.geschichte“-Abend eröffnet die ORF-III-Produktion „30 Tage bis zum Untergang“ (20.15 Uhr). Der Film befasst sich mit den Tagen zwischen 11. Februar und 12. März 1938 und zeigt, wie der „Anschluss“ ablief und wahrgenommen wurde. Es folgt eine weitere ORF-III-Doku:

„In Linz begann’s – Der ‚Anschluss‘ 1938 in Oberösterreich“ (21.05 Uhr), in der ausführlich beleuchtet wird, wie Adolf Hitler in Linz im März 1938 Österreichs sofortigen „Anschluss“ beschloss. Eine neue Dokumentation präsentiert die „zeit.geschichte“ um 21.55 Uhr mit „Welttournee ins Überleben – Richard Tauber 1938“. Zur Zeit des Einmarsches der deutschen Wehrmacht in Österreich im März 1938 war der weltweit gefeierte Startenor Richard Tauber, dessen Familie jüdische Wurzeln hatte, gerade auf Konzertreise in Italien. So entkam er durch Zufall der Verfolgung, verlor jedoch sein gesamtes Vermögen und seine Heimat. Die Doku von Thomas Hackl rekonstruiert Taubers Tournee anhand privater Filmaufnahmen und zeigt die Welt der Schönen und Reichen im Jahr 1938, während sich die Naziherrschaft in Europa weiter ausbreitete. Historische Aufnahmen der politischen Ereignisse werden den privaten Aufnahmen Taubers gegenübergestellt. Der Abend schließt um 22.45 Uhr mit der Doku „Heldenplatz – Heldenbilder“ (22.45 Uhr), die der Frage nachgeht, wie Heldenbilder entstehen.

Sonntag, 14. März

Am Sonntag zeigt ORF III in der „Erlebnis Bühne matinee“ um 8.35 Uhr das Abschlusskonzert der Internationalen Chorakademie Krems des vergangenen Jahres, das im Sommer 2020 in der Stadtpfarrkirche Krems aufgezeichnet wurde. Unter dem Titel „Entdeckung eines Meisterwerks“ präsentiert Chorleiter Erwin Ortner Schumanns weltliches Oratorium „Das Paradies und die Peri“, op. 50 mit Soloquartett in wechselnder Besetzung. Anschließend überträgt „ORF III LIVE“ um 10.15 Uhr den „Katholischen Gottesdienst aus dem Wiener Stephansdom“.

Den großen österreichischen Dirigenten Nikolaus Harnoncourt würdigt „Erlebnis Bühne mit Barbara Rett“ ab 19.30 Uhr, beginnend mit dem Porträt „Nikolaus Harnoncourt – Die Musik meines Lebens“. Harnoncourts musikalische Biografie reicht von seiner Kindheit bis zur Gegenwart und spannt dank Konzertausschnitten, Probenarbeiten und persönlichen Kommentaren einen Bogen über Harnoncourts Leben und seine mehr als 60 Jahre andauernde musikalische Aufführungspraxis. Im Hauptabend präsentiert Barbara Rett eine neue „Hommage an Nikolaus Harnoncourt“ (20.15 Uhr). Zum fünften Todestag Harnoncourts hat der österreichisch-kanadische Tenor Michael Schade ein liebevolles musikalisches Porträt vorbereitet. Ausgangspunkt ist das Wiener Gasthaus „Grünauer“, in dem sich am 5. März 2016 – betroffen von der Todesnachricht des Großmeisters – u. a. Michael Schade, Tobias Moretti, Florian Boesch, Erich Höbarth und Stefan Gottfried zusammenfanden.

Mit dem von Harnoncourt gegründeten Concentus Musicus Wien, dem Arnold Schoenberg Chor, den Wiener Philharmonikern und vielen künstlerischen Wegbegleitern weist das Porträt die Vielfalt von Harnoncourts Schaffen zwischen Kammermusik, Lied und Neujahrskonzert auf.

