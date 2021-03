93 Prozent der „Generation Corona“ können nicht ohne Freunde glücklich sein!

Zwischenergebnisse der Ö3-Umfrage in „Frag das ganze Land“ (13.3.) & Ö3-„Frühstück bei mir“ (14.3.)

Wien (OTS) - Ohne Sex leben – warum nicht?! Ohne Musik leben – das geht gar nicht! Und sicher nicht ohne Freunde! Auf der Ö3-Homepage läuft noch bis 21. März die größte Stimmungserhebung der Generation Z nach einem Jahr Pandemie. Dieses Wochenende werden die Zwischenergebnisse zum großen Thema in „Frag das ganze Land“ und Ö3-„Frühstück bei mir“.

Beziehung? Kinderwunsch? Wie sieht sich die „Generation Corona“ in der Zukunft? In „Frag das ganze Land“ sprechen Tina Ritschl und Philipp Bergsmann morgen eine Stunde lang (16.00-17.00 Uhr) mit der jungen Generation über diese Dilemmas.

Aber: Gibt es tatsächlich eine „Generation Corona“? Was bedeutet jung sein in Zeiten der Pandemie? Und warum kann eine ganz große Mehrheit – 93 Prozent der 16-25-Jährigen in der Ö3-Umfrage – nicht ohne Freunde glücklich sein? Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier und Bundeschulsprecherin Alexandra Bosek, Vertreterin von 1,1 Millionen Schüler/innen, diskutieren am Sonntag mit Claudia Stöckl die ersten Zwischenergebnisse der Ö3-Umfrage in Ö3-„Frühstück bei mir“ (9.00-11.00 Uhr).

„Die Zeiten der Ich-AG sind vorbei. Jetzt setzt man auf Sicherheit. Man sieht den anderen nicht mehr vor allem als Mitbewerber, sondern als Partner, mit dem man das Leben meistert.“, sagt Heinzlmaier, der seit mehr als 30 Jahren in der Jugendforschung arbeitet, zur Entwicklung, die er jetzt bei den Jungen beobachtet.

Die große Ö3-Umfrage „Generation… Corona!?“ und alle Zwischenergebnisse gibt es auf der Ö3-Homepage.

