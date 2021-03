Grüne/Weratschnig: Vom Mühlkreis aus bald per Tram-Train nach Linz, statt im Stau auf der A7

Oberösterreich mit Regional-Stadtbahn und 1-2-3-Ticket auf Schiene

Wien (OTS) - „Das wichtigste, zukunftsträchtigste Schienenprojekt für Oberösterreich ist in trockenen Tüchern“, freut sich Hermann Weratschnig, Verkehrssprecher der Grünen, über den erfolgreichen Vertragsabschluss in Oberösterreich. „Neben dem 1-2-3-Klimaticket selbst, bekommen die Oberösterreicher*innen mit der Regional-Stadtbahn Linz-Gallneukirchen-Pregarten in den kommenden Jahren auch eine verbesserte, innovative Öffi-Infrastruktur und damit weitere Anreize für Pendler*innen, um per ‚Tram-Train‘ nach Linz zu fahren, anstatt auf S10 und A7 mit dem Auto im Stau zu stehen“, erläutert Weratschnig.

Das 1-2-3-Klimaticket und der Öffi-Ausbau in Österreich nehmen immer weiter Fahrt auf, nun ist auch das Land Oberösterreich mit an Bord. Die entsprechenden Vereinbarungen haben Klimaschutzministerin Leonore Gewessler und Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer heute in Linz geschlossen und damit „einen weiteren Meilenstein in Richtung Öffi-Revolution für Österreich erreicht“, wie Weratschnig anmerkt.

In der Stadt als Straßenbahn, im Freiland als Zug unterwegs – das sind die neuen „Tram-Trains“, die auf der Regional-Stadtbahn-Strecke zum Einsatz kommen werden. „Das innovative Konzept vereint die Vorzüge beider Systeme, um die Gemeinden im Nordosten von Linz schneller und bequemer an die Landeshauptstadt anzubinden. Das bringt nicht nur Vorteile für die Pendler*innen, sondern für alle Stadtbenutzer*innen und gerade auch für unsere Umwelt und den Klimaschutz“, zeigt sich der Verkehrssprecher der Grünen überzeugt. Der Ausbau der Regional-Stadtbahn wird von Bund, Land und Stadt Linz gemeinsam finanziert.

