Termine von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Zeit vom 15. bis 21. März 2021

Wien (OTS) - Mittwoch, 17. März

Offizieller Besuch des Staatspräsidenten des Staates Israel, Reuven Rivlin, in Österreich

12.30 Uhr: Begrüßung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen mit militärischen Ehren (Innerer Burghof)

anschl.: Fotopoint der beiden Staatsoberhäupter vor dem Bellariator (Ballhausplatz)

13.30 Uhr: Pressestatements der beiden Staatsoberhäupter (Zeremoniensaal/Wiener Hofburg/Zugang über Botschafterstiege)

15.45 Uhr: Kranzniederlegung der beiden Staatsoberhäupter beim Mahnmal für die österreichischen Opfer der Shoah/Rede (Judenplatz/1010 Wien)

Donnerstag, 18. März

17.00 Uhr: Virtuelle Teilnahme am hochrangigen Treffen der UNO-Generalsversammlung zu Wasser (Video aus der Präsidentschaftskanzlei)

