Grüne OÖ: Kaineder Mayr: Linzer Stadtbahn und 1-2-3-Ticket: Grüne Ministerin sorgt für attraktive Schiene und günstige Tarife

Stadtbahn bringt Perspektiven für staugeplagte PendlerInnen und LinzerInnen sowie zentralen Beitrag zum Klimaschutz – Umsetzung des 1-2-3-Tickets sorgt endlich für attraktive Tarife

Linz (OTS) - „Dies ist ein sensationeller Tag für die Verkehrszukunft in Oberösterreich. Erstens durch den Vertragsabschluss für die Linzer Stadtbahn, der den Weg frei macht für das wichtigste Schienenprojekt Oberösterreichs. Seit Jahrzehnten wartet die Linzer Stadtbahn auf Umsetzung, wurden Schubladen mit Plänen gefüllt. Es hat eine Grüne Ministerin, ihr Verhandlungsgeschick und die Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten gebraucht, um dieses Jahrhundertprojekt endlich auch in die Realität zu führen. Der zweite Meilenstein ist, dass es nun auch aus Oberösterreich Unterstützung für das 1-2-3-Ticket gibt. In Summe ergibt dies einen historischen Schub für den Öffentlichen Verkehr in Oberösterreich, eine Frohbotschaft für abertausende PenderlInnen und einen Riesenschritt für den Klimaschutz“, kommentiert der Grüne Landessprecher und Klimalandesrat Stefan Kaineder die heißersehnte Unterzeichnung des Rahmenvertrages zur Linzer Stadtbahn und die Einigung in der Ticketfrage.

Für Kaineder sind beide Entscheidungen auch zentraler Schritt zur längst überfälligen Verkehrswende in Oberösterreich. „Die Schiene war bisher Stiefkind in Oberösterreich. Milliarden sind in Autobahnprojekte geflossen und Bagger nur bei den großen Straßenbauprojekten aufgefahren. Dank der Grünen Regierungsbeteiligung ist jetzt eine Kursänderung machbar. Ministerin Gewessler treibt den Schienenausbau voran, investiert enorme Summen und macht gleichzeitig die Tarife attraktiver. Man muss es nur wollen, dann gelingt der Durchbruch“, betont Kaineder.

Hocherfreut von der Einigung und zudem bestätigt zeigt sich auch der Grüne Verkehrssprecher LAbg. Severin Mayr. „Wir haben immer gesagt, dass es beides braucht: Günstige Tarife und attraktive Öffis. Uns war immer klar, dass Ministerin Gewessler die Stadtbahn mit aller Kraft unterstützt und umsetzt. Nach all den Jahren ergebnisloser Diskussionen und Planungen war und ist eine Grüne Verkehrsministerin die optimale Voraussetzung, dieses für OÖ so wichtige Schienenprojekt Projekt zu realisieren. Wenn die Menschen auf die Öffis umsteigen sollen, muss dafür auch das Angebot geschaffen werden“, betont Mayr. der in Linzer Stadtbahn und Ticketlösung immense Erleichterungen für die PendlerInnen sieht.

Denn fast 110.000 Menschen pendeln täglich nach Linz, davon 75 Prozent mit dem Auto. „Die Stadtbahn wird den PendlerInnen aus dem Mühlviertel und der staugeplagte Linzer Bevölkerung ein neues Verkehrszeitalter bringen. Das 1-2-3 Ticket wird die Verkehrslösung für alle OberösterreicherInnen optimieren. Denn in Zukunft fährt man damit so günstig wie noch nie durch unser Land. Das hilft dem Klima und dem Geldbörsel der PendlerInnen gleichermaßen und kann den Tarif-Dschungel in Oberösterreich nachhaltig beenden“, betont Mayr.

