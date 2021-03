SPÖ-Abgeordnete: Abschiebungen von Jugendlichen in Ausbildung menschlicher und ökonomischer Irrsinn

Gesetzeslücke schließen - humanitäres Bleiberecht muss endlich greifen!

Wien (OTS/SK) - Diese Woche wurde medial bekannt, dass ein junger Mann in Tirol, mitten in der Lehre, vor der Abschiebung steht. Eine Gesetzeslücke sei für die Abschiebungen von Jugendlichen in der Lehre verantwortlich. Subsidiär Schutzberechtigte fallen aus dem Abschiebestopp - der im Dezember 2019 von ÖVP, SPÖ, Grünen und NEOS beschlossen wurde - raus. "Diese Lücke muss umgehend geschlossen werden. Alle Jugendlichen, die in Österreich eine Lehre machen, unabhängig von ihrer Einstufung, ob asylwerbend oder subsidiär schutzberechtigt, sollen dem Abschiebestopp unterliegen", so die SPÖ-Abgeordneten Nurten Yilmaz, Reinhold Einwallner, Josef Muchitsch, Selma Yildirim, Eva-Maria Holzleitner, Sonja Hammerschmid und Katharina Kucharowits heute gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Wenn Jugendliche aus ihrem neuen Zuhause, ihrer Arbeit, ihrem Freundeskreis herausgerissen werden, um in Länder abgeschoben zu werden, die zusätzlich immer noch mit hohen Reisewarnstufen von Seiten des BMEIA versehen sind, sei dies "nicht nur ein menschlicher, sondern auch ein ökonomischer Irrsinn. Abdullah steht für viele Jugendliche, die wissbegierig in Österreich eine Ausbildung begonnen haben, gerade einmal 18 Jahre alt sind, bereits eine Jobzusage über ihre Ausbildung hinaus haben und nun vor dem Nichts stehen. Wann, wenn nicht jetzt, soll das humanitäre Bleiberecht greifen", so die SPÖ-Abgeordneten unisono.

Außerdem fordern die Abgeordneten - analog zu den Sozialpartnern - abschließend: "Die Jugendlichen sollen nicht nur ihre Lehre fertig machen können, sondern danach in die Rot-Weiß-Rot-Karte wechseln können. Quasi einen "Spurwechsel" vom Asylsystem ins Aufenthaltsrecht machen, ähnlich wie in Deutschland. Sie haben in Mangelberufen eine Lehre gemacht, diese Berufe werden gesucht und damit sollen sie auch arbeiten dürfen." (Schluss) wf/sc

