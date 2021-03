UNITED OPTICS - Beste Fachoptikerkette Österreichs

Die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS) kürt UNITED OPTICS zur BESTEN FACHOPTIKERKETTE ÖSTERREICHS

Seewalchen am Attersee (OTS) - Führende, regional verankerte Fachoptiker aus ganz Österreich haben sich 1993 unter dem Namen UNITED OPTICS zusammengeschlossen um für ihre Kunden die erste Adresse für Qualität, Beratung und die bestmögliche Auswahl top­aktueller Marken zu werden.

Die Gesellschaft für Verbraucherstudien (ÖGVS), die jährlich auf Basis objektiver Analysen und Wettbewerbsvergleiche die Studie für die Optiker-Filialisten veröffentlicht, kürt nun im März 2021 UNITED OPTICS zur BESTEN FACHOPTIKERKETTE in Österreich und bewertet sie als einzige mit der Gesamtnote „SEHR GUT“. Hauptkriterien sind dabei u.a. das Service allgemein, Sehtests und die Kunden-Beratung!

UNITED OPTICS verweist damit große Anbieter wie Pearle, Fielmann, sehen!wutscher und Hartlauer auf die Plätze und punktet vor allem durch ein einzigartiges Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Unternehmen bietet eine Kombination aus hoher Servicekompetenz der regional verankerten Optikerpartner mit einzigartigen Preisvorteilen der großen Ketten.

Zitat Torsten Hamberger (GF UNITED OPTICS): „Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die von Lockdowns und großer Unsicherheit geprägt sind, ist Kundenzufriedenheit wichtiger denn je. Wer mit seinem Fachoptiker vor Ort zufrieden ist, wird immer wieder kommen – daher freuen wir uns ganz besonders, dass es UNITED OPTICS gelungen ist, bei dieser durch die ÖGSV durchgeführte Studie den ersten Platz zu belegen. – Wir fühlen uns durch die Bewertung in unserer Strategie bestätigt. Hauptaugenmerk in der Zukunft bleibt natürlich weiterhin unsere hohe Servicekompetenz verbunden mit zahlreichen Garantieleistungen etc., welche von unseren regionalen Partnern vertrauensvoll geboten wird. Diese Auszeichnung ist ein großes Kompliment und eine weitere Motivation für unsere Optikerbetriebe! Ein großer Dank gebührt allen kompetenten und engagierten Mitarbeitern, ohne die ein solcher Erfolg nicht möglich wäre!“

UNITED OPTICS hat seinen Firmensitz im oberösterreichischen Seewalchen und arbeitet mit 67 Partnerbetrieben in Österreich und 16 weiteren in Deutschland!

