Saubermacher Outsourcing feiert 20-jähriges Bestehen

Dienstleistungen in den Geschäftsfeldern Facility, Hygiene, Logistics und Waste stehen seit nun zwei Jahrzehnten im Zentrum von Saubermacher Outsourcing.

Feldkirchen bei Graz (OTS) - Das Unternehmen wurde am 12. März 2001 in der Steiermark als 100%-Tochter von Saubermacher gegründet und ist derzeit mit rund 600 MitarbeiterInnen in vier Ländern tätig. Der mehrfach zertifizierte Meisterbetrieb bietet Spezialleistungen wie Hallenreinigung, Kaltvernebelungs-Desinfektion, Produktionslogistik oder Lagerbewirtschaftung an. Weiteres Wachstum im Ausland sowie bei betriebsinternen Logistikservices wird angestrebt.

Dienstleistungen erfolgreich ausgelagert. Das Tochter-Unternehmen von Saubermacher wurde gegründet, um das Dienstleistungsangebot im Bereich der Abfallwirtschaft zu erweitern. Besonders der Reinigungsbereich stellte eine logische Verlängerung der Wertschöpfungskette dar. Heute bewegt Saubermacher Outsourcing mit mehr als 200 Fahrzeugen rund 60.000 Tonnen Abfall pro Jahr. Im Facility Service wird jährlich eine Fläche von etwa 5.000 km2 gereinigt bzw. desinfiziert. Hans Roth, Saubermacher-Gründer, gratuliert: „Ich bin stolz darauf, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. Wir bekommen ein tolles Feedback von unseren Kunden. Viele MitarbeiterInnen sind bereits seit langer Zeit oder sogar von Beginn an mit dabei und haben wesentlich zum Erfolg beigetragen. Ich gratuliere allen herzlich zum runden Geburtstag!“



Langjährige Treue. Anlässlich des Jubiläums dankt Saubermacher Outsourcing seinen Wegbegleitern. Rund zehn Unternehmen aus der Automobilindustrie, Handel und Transportgewerbe sind seit 20 Jahren treue Geschäftspartner. „Mit unseren langjährigen Bestandskunden verbindet uns eine erfolgreiche Beziehung, die wir sehr schätzen und ihnen dafür sehr dankbar sind. Großer Dank gilt auch unseren MitarbeiterInnen in Österreich, Slowenien, Tschechien und der Slowakei. Sie sind mit Engagement und Professionalität im Einsatz. Gemeinsam haben wir uns für die Zukunft viel vorgenommen“ , bekräftigen Daniel Ramminger und Matej Blazic, Geschäftsführer von Saubermacher Outsourcing.



Expansion fortsetzen. Neben ihren Teams sind innovative Dienstleistungen, der Einsatz von Hightech-Equipment sowie Webanwendungen und Apps wesentliche Erfolgsfaktoren. Das jüngste Geschäftsfeld Hygiene Services liegt gerade jetzt in der Corona-Pandemie am Puls der Zeit. Künftig wird der Bereich Logistics Services insbesondere im Bereich Lagermanagement und Produktionslogistik weiter ausgebaut. Ein weiterer Fokus liegt auf dem Wachstum im Ausland.

