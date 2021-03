VIVAIA startet eine kostenlose Schnupperaktion für brandneue Kollektionen, um die Öffentlichkeit zu mehr Beteiligung am Thema Nachhaltigkeit einzuladen

Miami (ots/PRNewswire) - VIVAIA, eine umweltfreundliche Damenschuhmarke, hat am 12. März 2021 weltweit eine neue Runde der "Brand New Collections Free Trial"-Aktion gestartet.

Als umweltfreundliche Marke hat sich VIVAIA verpflichtet, stilvolle, bequeme und nachhaltige Schuhe für Frauen zu entwickeln. Bei dieser Veranstaltung stellt VIVAIA acht Kollektionen seiner vorab vorgestellten Frühjahr/Sommer 2021 New Arrivals vor, die den Durchbruch in VIVAIAs bisherigen Kategorien und Stilen darstellen.

"Unsere neue Kollektion SS 2021 ist inspiriert von Frauen in verschiedenen Berufen und Lebensstilen. Wir hoffen, dass wir unseren Kunden mehr Schuhe in verschiedenen Stilen anbieten können, wie z.B. die Pantolette Giselle, die für einen Urlaub am Meer geeignet ist, elegante Absätze Emery und Della, die sowohl für Partys als auch für die tägliche Arbeit geeignet sind, und Sneaker Evermore, die Wanderaktivitäten unterstützen. Jede Frau kann diejenige entdecken, die zu ihrem eigenen Lebensstil passt", so Jeff Evans, der Chefdesigner von VIVAIA, "und in der Zwischenzeit sind wir gespannt auf weiteres Feedback und Vorschläge von ihnen, damit VIVAIA eine bessere Zukunft erreichen kann. Und deshalb haben wir diese Free Trial-Kampagne gestartet."

Für VIVAIA ist es nicht das erste Mal, dass sie Kunden einladen, ihre Produkte zu erleben. Letztes Jahr führte die Marke eine ähnliche Kampagne für ihre immergrünen Modelle von Flats durch, die eine Menge authentisches Feedback von 200 Testern erhielt, und ihre Unterstützung hat geholfen, die Produkte zu verbessern. Und diesmal rekrutiert VIVAIA 500 Tester aus der ganzen Welt.

"Mein Favorit von allen (und der Grund, warum ich sie wirklich lieber als andere Marken haben wollte) ist, dass sie nachhaltig sind und verhindern, dass die Plastikflasche in Mikroplastik zerlegt wird und das Leben im Meer schädigt", so die Testerin, die an der letzten kostenlosen Testaktion von VIVAIA teilgenommen hat.

Die Marke wendet die einzigartige 3D-Stricktechnologie an: Kunststoffflaschen werden zu Fäden extrudiert, um die Schuhoberteile zu stricken. Bislang hat VIVAIA 23.000 Plastikflaschen aus dem Meer recycelt.

Als neugeborene Marke hält VIVAIA stets an seiner sozialen Verantwortung der Nachhaltigkeit fest und konzentriert sich darauf, einen positiven Einfluss auf die Welt und die Menschen zu schaffen. Deshalb starten sie diese kostenlose Testkampagne und versuchen, mehr Menschen zu ermutigen, sich am Umweltschutz zu beteiligen.

