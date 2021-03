Schülerunion erreicht freiwillige mündliche Matura

Entlastung der MaturantInnen. Freiwillige mündliche Matura soll psychische Belastung mindern.

Wien (OTS) - Schon seit mehreren Monaten fordert die Schülerunion gemeinsam mit der Bundesschülervertretung die Freiwilligkeit der mündlichen Matura für den diesjährigen Maturajahrgang. Durch zahlreiche Gespräche mit dem Ministerium und wichtigen Stakeholdern konnte diese nun umgesetzt werden, wie bei der heutigen Pressekonferenz des BMBWF mit BM Faßmann und Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek verkündet wurde.

„Sorgen bezüglich meiner Abschlussprüfung habe nicht nur ich, sondern österreichweit auch 40.000 andere Maturantinnen und Maturanten. Aus vielen Gesprächen und unzähligen Nachrichten, aufgrund von zahlreichen Initiativen von Schülerinnen und Schülern, hat sich ein ganz klarer Auftrag für uns als gesetzlich gewählte Interessensvertretung ergeben: es ist unsere Pflicht, uns für Änderungen und Anpassungen im Bereich der Matura einzusetzen“, so Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek. „Mit der freien Wahl, die mündliche Matura abzulegen oder die Jahresleistung als Abschlussnote zu erhalten, schaffen wir einen fairen Kompromiss. Einen fairen Kompromiss für all jene, die ihre Leistung beweisen wollen, die sich nicht mit ihrer Jahresleistung zufriedengeben. Aber wir schaffen auch faire Rahmenbedingungen für all jene, die unter den Pandemie-bedingten psychischen Belastungen leiden, all jene, die die 108 Tage im Distance Learning besonders stark belastet haben.“

Anthony Grünsteidl, Bundesobmann der Schülerunion, stimmt zu: „Wir als erste Anlaufstelle für viele Schülerinnen und Schüler bekommen häufig Nachrichten, welche sich auf die Abschlussprüfungen beziehen, oft mit Fragen zu diesen, aber meist mit Anliegen zu Veränderungen und Anpassungen. Aus diesem Grund haben wir von Anfang an für eine Erleichterung der Matura im Sinn einer freiwilligen mündlichen Matura plädiert und diese aktiv gegenüber dem Ministerium gefordert und in Gesprächen mit Stakeholdern angebracht. Es freut uns, dass wir diesen wichtigen Schritt in Richtung einer angepassten Matura gemeinsam mit dem Ministerium gehen und so eine Erleichterung erzielen konnten.“

Die Schülerunion ist mit über 30.000 Mitgliedern die größte Schüler-und Schülerinnenorganisation Österreichs, in der sich die Mitglieder ehrenamtlich engagieren. Durch ihr vielfältiges Serviceangebot, wie dem Schulrechtsnotruf und diversen Weiterbildungen, gilt sie als wichtige Anlaufstelle für Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus bringt sie ihre Forderungen in der Bundesschülervertretung (BSV) ein, in der sie im Schuljahr 2020/21 22 von 29 Mandaten stellt. Die Bundesschulsprecherin Alexandra Bosek kommt ebenfalls von der Schülerunion.

