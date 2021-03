Salzburg: Wo bleiben die Impfungen für Physiotherapeuten?

Trotz täglichem Kontakt mit Hochrisikopatienten: weiterhin kein Schutz

Wien (OTS) - Freiberuflich tätige Physiotherapeuten in Salzburg schauen bei der Verteilung der Impfstoffe weiterhin durch die Finger.

Sieben Bundesländer bieten den Angehörigen der Berufsgruppe bereits die Möglichkeit zur Immunisierung. „Salzburg ist gemeinsam mit der Steiermark das Schlusslicht Österreichs, was die Impfungen für Physiotherapeuten und Physiotherapeutinnen betrifft“, zeigt sich Sarah Wimmer, Landesverbandsvorsitzende von Physio Austria Salzburg, besorgt.

Die Hartnäckigkeit in der Urgenz hat fundierte Gründe: Physiotherapeuten arbeiten mit direktem Körperkontakt. Besonders Hochrisikopatienten sind aufgrund ihrer jeweiligen Vorerkrankung oder wegen ihres Alters auf physiotherapeutische Behandlungen angewiesen.

Die zahlreichen Nachfragen bei der zuständigen Behörde führen immer wieder zu derselben Antwort: Man orientiere sich am Impfplan und der Priorisierungsliste des Bundes, wonach Physiotherapeuten in Phase 2, Personal im Gesundheitsbereich der Kategorie III und IV zur Impfung vorgesehen sind.

Warum andere Bundesländer es schaffen, den nationalen Impfplan umzusetzen, ohne Physiotherapeuten dabei im Regen stehen zu lassen, bleibt offen.

Physio Austria fordert eine sofortige Impfmöglichkeit für Salzburgs Physiotherapeuten.

Rückfragen & Kontakt:

Physio Austria – Bundesverband der PhysiotherapeutInnen

Julia Stering, BA BA MA

Öffentlichkeitsarbeit

0699/15879975

oeffentlichkeitsarbeit @ physioaustria.at