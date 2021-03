Security KAG: Value Cash Flow Fonds setzt nachhaltigen Meilenstein

Wien/Graz (OTS) - Der Value Cash Flow Fonds (Hochzins-Unternehmensanleihen) kann auf einen über 20-jährigen Track Record zurückblicken und ist historisch betrachtet der erste nachhaltige High-Yield Fonds Österreichs. Jüngst wurde ein weiterer Meilenstein erreicht. Der Fonds wurde im März 2021 als erster österreichischer Fonds seiner Asset-Klasse mit dem Österreichischen Umweltzeichen prämiert. Durch diese objektive und qualitativ hochwertige Auszeichnung, die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, wird der Fonds mit dem Höchstwert von 9 ÖGUT-Punkten bewertet.

Nach knapp zwei Jahrzehnten erfolgreicher Partnerschaft mit dem Corporate und High-Yield Manager Muzinich & Co, übernahm die Security KAG das Management der Corporate-Credit-Mandate, insbesondere jenes der beiden Publikumsfonds Apollo Euro Corporate Bond Fund und Value Cash Flow Fonds, in das hauseigene Management zurück. Somit wurde auch die Möglichkeit geschaffen, unsere eigene Nachhaltigkeitsphilosophie in die vormals fremdverwalteten Fonds einfließen zu lassen. Während der Apollo Euro Corporate Bond Fund bereits seit mehreren Jahren Träger des Österreichischen Umweltzeichens ist, konnten wir nun auch im Segment der hochverzinslichen Unternehmensanleihen den Anforderungen des renommierten Nachhaltigkeitssiegels gerecht werden.

Wie bei allen Produkten der Security KAG, steht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen nachhaltigen und ökonomischen Faktoren im Fokus der Fondskonzeptionierung. Nur die perfekte Balance dieser beiden Dimensionen führt am Ende auch zu Veranlagungslösungen, die sowohl den Wert- als auch den Performancevorstellungen unseren Investoren gerecht werden.

Konkret erfolgt dabei eine effiziente Verbindung der seitens des Österreichischen Umweltzeichens definierten Nachhaltigkeitsvorgaben mit unserer systematischen und auf breiter Ebene umgesetzten Fixed-Income Strategie.

Der Value Cash Flow Fonds, der als Artikel 8-Fonds gemäß der SFDR eingestuft wird, gilt gerade im vorherrschenden Niedrig-Zinsumfeld als besonders attraktiv. Der Trend zu höherwertigen und damit langfristig rentableren Anlagestrategien auf der Seite der festverzinslichen Veranlagungskategorien ist seit Jahren ungebrochen. Ein Abreißen dieser Dynamik ist aufgrund der Alternativlosigkeit bis auf Weiteres nicht absehbar. Mit dem Value Cash Flow Fonds bieten wir auch ethisch-nachhaltig orientierten Investoren ein Anlageprodukt, das im herrschenden Zinsumfeld eine zielführende Alternative darstellt.

