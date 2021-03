ECOFIN und MMG Management Consulting bilden Partnerschaft für den Vertrieb und die Implementierung von FINFOX in Österreich

ECOFIN und MMG schaffen zur Verbesserung der Qualität in der Anlageberatung eine strategische Partnerschaft und bilden eine Vertriebskooperation für den österreichischen Markt.

Wien (OTS) - „Attraktive Kundenerlebnisse in einer qualitativ hochstehenden Vermögensberatung mit Einfachheit und Effizienz sowie regulatorischer Compliance zusammen zu bringen, sehen wir als Kern unseres Leistungsversprechens mit FINFOX“, führt Dr. Christian Dicke, CEO der ECOFIN Software and Technology AG, aus. „Die weitere internationale Expansion bildet einen wesentlichen Pfeiler unserer Wachstumsstrategie. In Österreich gehen wir dies gemeinsam mit unserem bewährten Implementierungspartner MMG an.“

Mit FINFOX nutzen Banken die Vorteile der Digitalisierung in zwei entscheidenden Dimensionen – die inhaltlich überzeugende Vermögensberatung wird für ihre Bankkunden zu einem nachhaltigen Erlebnis, und gleichzeitig erhöhen sie ihre Prozesseffizienz in der Beratung. Als eine der führenden Beratungsplattformen in der Schweiz und Liechtenstein mit Installationen für Europa und Asien deckt FINFOX alle marktspezifischen Regulationen wie MiFID II, FIDLEG, Cross-border Banking etc. ab.

„MMG vereint langjährige Erfahrung in Implementierungsprojekten bei Finanzdienstleistern sowie Fachkompetenz im Bereich der Vermögensberatung und deren regulatorischen Umfeld“, erläutert Christoph Buck, Leiter Banking Services bei MMG Management Consulting.

Dr. Ali Mahmoodian, Leiter MMG Österreich fügt ergänzend hinzu: „Mit der Symbiose aus digitaler Transformation, Banking Services und innovativem Wissensmanagement werden wir gemeinsam mit ECOFIN die Vermögensberatung in Österreich digitalisieren und FINFOX als die professionelle und bewährte Beratungslösung etablieren, die den Banken eine holistische Kundensicht ermöglicht.“

Über ECOFIN - Die ECOFIN Gruppe schafft seit mehr als 30 Jahren Werte für Finanzdienstleister und Anleger durch innovative Software-Tools für Banken, fundierte Beratung für Pensionskassen sowie optimale Anlagelösungen für Family Offices und Stiftungen.

Die digitale Beratungsplattform FINFOX wird von über 250 Banken in der Schweiz und im Ausland in der Vermögensberatung eingesetzt.

Flexibel gestaltbare User Journeys für Vermögensberater und Anleger werden in einem Omni-Kanal-Ansatz digital umgesetzt. So kreieren Banken optimale Nutzenerlebnisse und erhöhen gleichzeitig die Effizienz in ihren Beratungsprozessen (www.ecofin.ch).

Über MMG - MMG ist eine technologieorientierte Beratungsboutique, die sich auf Sourcing, Digitalisierung und Bankdienstleistungen spezialisiert hat. Innerhalb der Finanzdienstleistungsindustrie kombiniert MMG einen strategischen Ansatz mit tiefgreifender Branchenexpertise und treibt Leistungsverbesserungen und Innovationen durch die Förderung von Digitalisierung, Distributed-Ledger-Technologien und künstlicher Intelligenz voran.

In den letzten 5 Jahren hat MMG Management Consulting rund 50 Kunden betreut, die meisten davon stehen auf der Forbes Global 2000 Liste (www.mmgmc.at).

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Christian Dicke

ECOFIN Software and Technology AG

Telefon: +41 43 499 3025

E-Mail: christian.dicke @ ecofin.ch



Christoph Buck

MMG Management Consulting (Schweiz) AG

Telefon: +41 788 300 500

E-Mail: christoph.buck @ mmgmc.ch