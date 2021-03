Grüne Wien/Kraus: EAG ist größter Fortschritt im Klimaschutz

Wien (OTS) - „Heute sind wir unserem Ziel, vollständig sauberen Strom zu bekommen, einen großen Schritt nähergekommen. Wir haben den Klimaschutz in Österreich auf neue Beine gestellt. Mit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz bringt Klimaschutzministerin Leonore Gewessler Österreich auf den Kurs zur Energiewende“, freut sich Peter Kraus, Grüner Stadtrat in Wien.

„Die Jährliche Energiemilliarde bis 2030 ist das richtige Signal in diesen unsicheren Zeiten. In nur 9 Jahren werden wir unsere Geräte, wie Smartphones und Laptops mit sauberem Strom laden. Damit wird eine Vision konkrete Realität“, so Kraus.

Die Grüne Klimaschutzministerin gehe mit großen Schritten voran und zeige so, was mit einer mutigen und entschlossenen Politik alles möglich sei, so Peter Kraus. „Da wird sichtbar, worin der Unterschied zwischen Ankündigungen und Umsetzung liegt. In Wien haben SPÖ und Neos zwar ein Wiener Klimaschutzgesetz angekündigt, davon fehlt bisher aber jede Spur“, sagt Stadtrat Kraus.

„Auch die bereits von den Wiener Grünen auf den Weg gebrachten Fortschritte in Sachen Klimaschutz wurden in Wien durch SPÖ und Neos wieder zurückgenommen. Während die Klimaschutzministerin echte Fortschritte erzielt, erleben wir in Wien ein Stand-by“, so Kraus abschließend.

