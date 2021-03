Beschäftigte bei privaten Bildungseinrichtungen erhalten 1,7 Prozent mehr Gehalt

Einmalzahlung (Corona-Prämie) von 200 Euro für überwiegende Mehrheit der Beschäftigten

Wien (OTS) - Für die etwa 7.000 Beschäftigten bei privaten Bildungseinrichtungen (BABE) konnte gestern ein Kollektivvertragsabschluss erzielt werden. Die KV- und IST- Löhne- und Gehälter steigen ab 1. Mai 2021 um 1,7 Prozent. Außerdem erhält die überwiegende Mehrheit der Beschäftigten mit Oktober 2021 eine Einmalzahlung (Corona-Prämie) in Höhe von 200 Euro brutto. Zur Erörterung des Themas Arbeitszeit wurde eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Sozialpartner beschlossen. ++++



„Wir konnten auch in diesem schwierigen Jahr eine Steigerung der Kaufkraft und finanzielle Abgeltung erreichen. In Sachen Arbeitszeitverkürzung bleiben wir dran und freuen uns auf die diesbezüglichen weiteren Verhandlungen mit den ArbeitgeberInnen!“, so der stv. Verhandlungsleiter der Gewerkschaft GPA, Senad Lacevic.



„In konstruktiver Atmosphäre konnten wir einen Abschluss erzielen, der die sehr unterschiedliche ökonomische Situation der privaten Bildungseinrichtungen berücksichtigt und nach einem Jahr Pandemie den Einsatz unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen deutlich honoriert“ so Christoph Jungwirth, Vorsitzender BABE (Berufsvereinigung der ArbeitgeberInnen privater Bildungs-Einrichtungen).



