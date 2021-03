Erstes Kosmetikstudio Europas bietet Krypto-Zahlungen an!

Im Salzburger Beauty-Institut the most beautiful mit Bitcoin, Ethereum & Co. zahlen!

Salzburg (OTS) - Heutzutage leben wir in einem Zeitalter, das durch Digitalisierung und Online-Handel bestimmt wird und besonders im letzten Jahr aufgrund der weltweit vorherrschenden Corona-Pandemie einen Boom erlebt hat. Da ist es nicht abwegig, neue Wege in Richtung Fortschritt einzuschlagen - auch nicht im Salzburger Kosmetikstudio "the most beautiful", das seinen Kunden ab sofort auch Zahlungen mit diversen Kryptowährungen anbietet.

Im the most beautiful werden Kunden in der Neutorstraße 48 unter der Leitung von Antonia Gornicec nach allen Künsten der Schönheit verwöhnt. Das Kosmetikinstitut bietet von der klassischen Maniküre übers Microneedling bis hin zu Hyaluron-Treatments und Laserhaarentfernungen sämtliche Beauty-Behandlungen an, die sich heutzutage an großer Beliebtheit erfreuen. 2019 gegründet, hat sich the most beautiful zu einem der höchst digitalen Studios Europas entwickelt und plant im Zuge des Wachstums einen Schritt in Richtung Innovation, in dem es neue und sichere Zahlungsmethoden einführt.

Um die Nachfrage der User in Zeiten des Krypto-Booms zu stillen, können alle Dienstleistungen ab jetzt einer neuen Zahlungsart beglichen werden. Alternativ zu Zahlungen mit Bargeld, Kredit- und Bankomatkarte haben Kunden jetzt die Option, ihre beanspruchte Beauty-Behandlung mit diversen Kryptowährungen zu zahlen. Ob Bitcoin, Ethereum oder sonstige Altcoins - bei the most beautiful wird nicht nur die verwöhnende Behandlung individuell an den Kunden angepasst, sondern auch die Zahlungsart.

Im Augenblick der Zahlung mit beispielsweise Bitcoin oder Ethereum wird der Preis zum aktuellen Kurs der Kryptowährung umgerechnet und der Betrag in Euro vom Konto gebucht. Das funktioniert gleich wie eine Zahlung in Fremdwährung mit Kreditkarte.

Die Zahlung kann ganz einfach über die Website www.themostbeautiful.at oder mit der selbstprogrammierten App, die in jedem App- und Playstore erhältlich ist, durchgeführt werden.

"Die Bezahlung mit Kryptocoins war der nächstlogische, zukunftsorientierte Schritt unserer Digitalisierungsoffensive." - Antonia Gornicec, Geschäftsführung von the most beautiful.

Termin buchen im Kosmetikstudio the most beautiful Mit Bitcoin, Ethereum & Co. zahlen! Zur Website

Rückfragen & Kontakt:

Diana Sheihani

diana @ thesocialist.rocks

06605634449