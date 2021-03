„Bewusst gesund – Das Magazin“: Künstliche Intelligenz im OP, Glaukom-Vorsorge und Histamin-Intoleranz

Außerdem am 13. März um 17.30 Uhr in ORF 2: Insekten – Nahrungsmittel der Zukunft?

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 13. März 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Grünes Blut – künstliche Intelligenz im OP

Kameras werden trotz hoher Auflösung immer kleiner und die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz immer ausgefeilter. Kombiniert man diese beiden technischen Entwicklungen mit einer speziellen Flüssigkeit aus der Fotografie, dann wird daraus ein medizinischer Fortschritt, der in der Chirurgie genauere Einblicke gewährt. Die fluoreszierende Flüssigkeit namens Indocyaningrün wird z. B. während einer Arthroskopie intravenös injiziert und kann von einer nur vier Millimeter großen Spezialoptik etwa im Kniegelenk sichtbar gemacht werden. Die lokale Durchblutung von Bändern, Knorpeln, Knochen oder Meniskus wird von einer Software mittels künstlicher Intelligenz genau berechnet und dann als intensives Grün dargestellt. In Österreich wird diese innovative Technik jetzt erstmals eingesetzt. Gestaltung: Christian Kugler.

Glaukom-Vorsorge

Das Glaukom, im Volksmund auch „Grüner Star“ genannt, ist eine Erkrankung des Sehnervs und der Netzhautnervenfaserschicht. Weltweit ist das Glaukom die häufigste Ursache irreversibler Erblindung. Allein in Österreich sind mehr als 80.000 Menschen davon betroffen. Die Krankheit verläuft schleichend und wird oft erst erkannt, wenn der Sehnerv bereits irreparabel geschädigt ist. Durch Vorsorgeuntersuchungen ab dem 40. Lebensjahr kann ein Glaukom frühzeitig erkannt und behandelt werden.

Viszerale Therapie – Wenn Organe die Bewegung blockieren

Die Viszerale Therapie ist das Zusammenführen vom Bewegungsapparat mit dem Organsystem. Die menschlichen Organe sind am Bewegungsapparat befestigt. So bekommen sie ihren Halt und ihren Platz im Körper und haben daher eine starke Verbindung zu Wirbelsäule, Becken, Rippen, Schultergürtel, Knochen, Muskeln und Faszien. Aus vielen Gründen kann es zu Dysfunktionen der Organe kommen: Infektionen, Operationen, Fehlernährung, schlechte Haltung, Skoliosen oder emotionale Belastungen. Als Konsequenz daraus bauen die belasteten Organe Spannungen auf, die sie in Folge auf den Bewegungsapparat übertragen können. Mit Hilfe der Viszeralen Therapie, einer speziellen Methode einer physiotherapeutischen Behandlung, können diese Spannungen und damit Beschwerden am Bewegungsapparat wieder gelöst werden. Gestaltung: Andi Leitner.

Insekten – Nahrungsmittel der Zukunft?

Massentierhaltung ohne Tierleid, Eiweiß ohne ungesundes Fett, Ballaststoffe ohne Gift vom Acker – all das bieten Insekten und deshalb legt unter anderem die Welternährungsorganisation FAO der Weltbevölkerung dringend nahe, mehr von den nahrhaften Krabblern zu konsumieren. Seit 2018 fallen Insekten unter die EU-Verordnung für neuartige Lebensmittel und mittlerweile kann man Mehlwürmer, Heimchen und Heuschrecken als Snack sogar in heimischen Supermärkten kaufen. Doch die Skepsis der Konsumentinnen und Konsumenten ist noch sehr hoch, viele ekeln sich sogar vor den Proteinbomben. „Bewusst gesund“ hat Ernährungsexpertin Andrea Ficala zur Verkochung und Verkostung gebeten und ausprobiert, was man aus Insekten kochen kann. Gestaltung: Christian Kugler.

Histamin-Intoleranz

Etwa ein Prozent der österreichischen Bevölkerung leidet an einer Histamin-Intoleranz, die Betroffenen vertragen Histamin in Lebensmitteln schlecht. Vor allem lange Gereiftes wie Käse, Sauerkraut oder auch Wein kann körperliche Beschwerden verursachen. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert über die Entstehung einer Histaminintoleranz, über die häufigsten Symptome und über Therapie-Möglichkeiten.

