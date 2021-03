Erstes Lindt Online GOLDHASEN-Fest

#goldhasensuchedaheim: Ganz Österreich sucht von 25. bis 28. März online nach den köstlichen GOLDHASEN!

Das große Lindt GOLDHASEN-Fest und die -Suche sind mittlerweile vorösterliche Tradition. Tausende Kinder und Chocolade-LiebhaberInnen verbringen Jahr für Jahr den Palmsonntag im wunderschönen Schlosspark Schönbrunn um an dem spannenden Familienevent mit zahlreichen Attraktionen teilzunehmen und sich auf die Suche nach den bezaubernden GOLDHASEN zu machen. Aufgrund der Covid-19 Pandemie und den damit einhergehenden gesetzlichen Vorgaben ist das große, stimmungsvolle Live-Event dieses Jahr nicht wie gewohnt umsetzbar.

Um den zahlreichen Fans den liebgewordenen Brauch auch 2021 zu ermöglichen, verlegt Lindt das große GOLDHASEN-Fest heuer ins Internet, somit zu Ihnen nach Hause und dehnt es über das gesamte Palmwochenende aus. Das analoge Live-Event mit seinen Mitmachstationen wird dabei digitalisiert und lädt zum Teilnehmen zu Hause ein. Wer bei zumindest vier Stationen mitmacht, kann eines von über 600 Lindt Chocoladepaketen gewinnen. Die Gewinner erhalten ihre Chocoladepakete nach Hause geliefert oder können sie alternativ in einer der 6 Lindt Boutiquen abholen. Eines ist garantiert: die chocoladigen Überraschungen versüßen Ihre #goldhasensuchedaheim:

Prominente Gastgeber und kreativer Osterspaß für die ganze Familie



Moderatorin Kati Bellowitsch begrüßt auf www.goldhasensuche.at wie sonst auch aus dem Schlosspark und führt durch das Programm, in dem wertvolle Hinweise für die Rätselrallye versteckt sind: Starautor Thomas Brezina liest die Geschichte des GOLDHASEN vor der beeindruckend blühenden Kulisse im Palmenhaus, in welches die Direktorin der Bundesgärten Mag. Katrin Völk exklusive Einblicke gewährt. Beim Kasperltheater erlebt der Prater Kasperl gemeinsam mit dem GOLDHASEN spannende und lustige Abenteuer. Der Lindt Maître Chocolatier entführt Sie in die Lindt Chocoladenwelt und zeigt, wie man von zu Hause aus seinen persönlichen GOLDHASEN individuell verzieren kann. Schlüpfen Sie selbst in die Rolle des Lindt Maître Chocolatiers und kreieren Sie mit viel Spaß Ostergeschenke, die von Herzen kommen.

Wie das Live-Event lädt auch das virtuelle GOLDHASEN-Fest zu weiteren Mitmachstationen für die ganze Familie ein: im GOLDHASEN-Atelier kann man seine künstlerische Ader unter Beweis stellen, im GOLDHASEN-Labyrinth dem GOLDHASEN den Weg zur Karotte weisen und im Wimmelbuch viele süße GOLDHASEN entdecken.

Die große Lindt GOLDHASEN-Suche selbst darf natürlich nicht fehlen: diesmal geht Kati Bellowitsch gemeinsam mit Ihnen auf die Suche durch den wunderschönen Schlosspark und findet gemeinsam mit Ihnen und für Sie die chocoladigen Köstlichkeiten!

Mitmachen, Osterpakete gewinnen und Gutes tun



Es ist also ganz einfach: vier Stationen absolvieren, GOLDHASEN sammeln, dabei Spaß haben und eine schöne Zeit mit der Familie verbringen. Ab vier gesammelten GOLDHASEN nimmt man automatisch an der Verlosung von über 600 Lindt Chocoladepaketen für die #goldhasensuchedaheim teil. Die Pakete werden den Gewinnern noch rechtzeitig vor Ostern zugesendet oder können alternativ in den Lindt Boutiquen abgeholt werden, wo ein personalisierter GOLDHASE auf Sie wartet.

Alle TeilnehmerInnen des virtuellen GOLDHASEN-Festes erhalten zusätzlich einen 15% Gutschein für Ihren Ostereinkauf im neuen Lindt Online Shop. Durch diese Einkäufe wird außerdem Gutes getan: Lindt spendet 10% der Online Osterumsätze an die SOS Kinderdörfer.

