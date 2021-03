Einladung zum Online-Pressegespräch: Erdgas-Zeitalter in Österreich beenden – Erneuerbare Gase naturverträglich einsetzen

WWF, GLOBAL 2000 und VCÖ legen Aktionsplan für Erdgas-Ausstieg und Anwendung erneuerbarer Gase vor - Webinar am 16. März 2021 um 09:30 Uhr - Agora Energiewende liefert Analyse

Wien (OTS) - Erdgas gehört weltweit zu den größten Klimakillern und ist allein in Österreich für 20 Prozent aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Daher muss das Erdgas-Zeitalter auf allen Ebenen rasch beendet werden. Welche politischen Schritte sind jetzt dafür notwendig? Welches Potenzial für erneuerbares Gas gibt es realistisch und naturverträglich? In welchen Bereichen können erneuerbare Gase eine klima- und naturverträgliche Alternative sein, wo ist ein Einsatz nicht sinnvoll? Antworten darauf geben die drei Umweltschutzorganisationen WWF Österreich, GLOBAL 2000 und VCÖ in einem gemeinsamen Online-Pressegespräch mit der deutschen Denkfabrik Agora Energiewende am 16. März um 09:30 Uhr. Dabei präsentiert die Umweltschutz-Allianz ein neues Positionspapier mit den wichtigsten Maßnahmen für einen sinnvollen Einsatz erneuerbarer Gase.



Ihre GesprächspartnerInnen sind:

- Ulla Rasmusen, Leitung Klima und Energie VCÖ

- Christian Redl, Projektleiter Agora Energiewende

- Johannes Wahlmüller, Klimasprecher GLOBAL 2000

- Karl Schellmann, Klimasprecher WWF Österreich



Für die Teilnahme am Zoom-Webinar am 16. März ist eine Registrierung unter diesem Link notwendig.



Rückfragen & Kontakt:

Alexa Lutteri

Pressesprecherin WWF Österreich

+43 676 834 88 240

alexa.lutteri @ wwf.at



Lydia Matzka-Saboi

Pressesprecherin GLOBAL 2000

+43 699 14 2000 26

lydia.matzka @ global2000.at