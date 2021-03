Neue Problemstoffsammlung als Mehrwert für das Schlingermarktviertel

Neues Gebäude für Problemstoffsammlung mit Solar am Dach

Wien (OTS) - Die Sammlung von sogenannten „Problemstoffen“ ist gerade im städtischen Raum ein wichtiger Aspekt der Müllentsorgung – Wien baut deshalb das Angebot an Sammelstellen laufend aus. Vor kurzem wurde eine neue Anlaufstelle im Schlingermarktviertel in Wien-Floridsdorf in Betrieb genommen.

Zu den Problemstoffen zählen gefährliche Abfälle, die regelmäßig in Haushalten anfallen (z.B. Batterien oder Altmedikamente). Aber auch Altstoffe, die in Haushalten unregelmäßig und in kleineren Mengen anfallen, werden getrennt erfasst und einer sinnvollen Verwertung zugeführt (z. B. CDs oder Speiseöl). „Die Stadt Wien legt großen Wert darauf, den Wienerinnen und Wienern ein möglichst flächendeckendes Netz zur bequemen Sammlung dieser Stoffe zur Verfügung zu stellen“, betont Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Denn eine falsche Entsorgung dieser Abfälle, wie z.B. im Restmüll oder im Abfluss, kann schwere Umweltschäden verursachen oder die Gesundheit von Mensch und Tier gefährden!“

Das neue Gebäude am Schlingermarkt mit fix eingerichteter Problemstoffsammelstelle erweitert das bestehende Serviceangebot für die Bewohnerinnen und Bewohner aus ganz Floridsdorf. Hier können Problemstoffe wie Batterien, Medikamente, Altspeiseöle, kleine Elektrogeräte, Röntgenbilder, CDs, DVDs, etc. bequem und kostenlos abgegeben werden.

„Der Schlingermarkt ist Nahversorger, Kommunikationsdrehscheibe und wichtiger Bestandteil der Tradition im Bezirk. Allein im vergangenen Jahr haben wir mit einem Cooling-Spot und der Errichtung eines Brunnens nach alten Plänen viel in konsumfreie Zonen am Markt investiert. Die neue Problemstoffsammelstelle wertet die Infrastruktur zusätzlich auf“, meint Bezirksvorsteher Georg Papai.

„Mit einer 140 m² großen Solaranlage ist auch für eine umweltfreundliche Stromgewinnung gesorgt“, freut sich Klimastadtrat Czernohorszky.

Die Öffnungszeiten der Problemstoffsammlung am Schlingermarkt sind werktags von Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 7 bis 14 Uhr.

Weitere Problemstoffsammelstellen in Wien

Werktags von Montag bis Freitag von 16 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 13 Uhr stehen folgende fixe Standorte für die Problemstoffsammlung zur Verfügung:

2., Karmelitermarkt im Amtsgebäude

2., Wohlmutstraße/Ennsgasse (Vorgartenmarkt)

6., Naschmarkt - Linke Wienzeile ggü. Alfred-Grünwald-Park

12., Meidlinger Markt ggü. Ignazgasse 12

Außerdem noch auf allen Wiener Mistplätzen in der Zeit von Montag bis Samstag (werktags) von 7 bis 18 Uhr. Nähere Infos dazu finden Sie hier: https://www.wien.gv.at/umwelt/ma48/entsorgung/mistplatz/index.html

