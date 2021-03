Sportrechte-Coup: Die deutsche Fußball-Bundesliga ab Sommer 2021 live auf PULS 24 und SAT.1 Österreich

Nach der bet-at-home ICE Hockey League und der NHL holt PULS 24 auch die deutsche Fußball-Bundesliga ins heimische Free-TV

Wien (OTS) -

PULS 24 und SAT.1 Österreich als Free-TV-Partner der deutschen Fußball-Bundesliga

Ab Ende Juli neun Spiele live im heimischen Free-TV

Größtes Live-Sport-Investment der ProsiebenSat.1 PULS 4-Gruppe seit Jahren

Österreichische Superstars von Martin Hinteregger bis Marcel Sabitzer live auf PULS 24 HD und SAT.1 Österreich sowie im PULS 24 Livestream, in der ZAPPN App und auf puls24.at

Hier gewinnt der Fan! Mit dem Supercup und dem Bundesliga-Auftaktspiel 2021 steigen PULS 24 & SAT.1 Österreich mit "ran" erneut in die Bundesliga Berichterstattung ein. Die heimischen Sport-Fans dürfen sich auf neun Live-Spiele pro Saison freuen - neben dem Auftakt und dem Supercup, auch die Spiele vor und nach der Winterpause sowie der Auftakt der 2. Bundesliga und die Relegationsspiele für die 1. und 2. Bundesliga. Zusätzlich dazu gibt es in Sat.1 Österreich den Countdown vor dem Spiel und den Talk danach.



Österreich-Power im heimischen Free-TV

Die deutsche Fußball-Bundesliga und Österreich - das passt. Mit knapp 50 Spielern hält der Österreichische Fußball Bund auch im kommenden Jahr wieder das größte Legionärskontingent im deutschen Spitzenfußball. Unter ihnen klingende Namen, wie Martin Hinteregger, Stammverteidiger und Kultfigur von Eintracht Frankfurt, Teamkapitän Julian Baumgartlinger oder Marcel Sabitzer, der bei RB Leipzig zum unangefochtenen Führungsspieler gereift ist. Dazu kommen mit Oliver Glasner und Adi Hütter zwei Trainer, die mit ihren Mannschaften aktuell auf der Erfolgswelle schweben. Grund genug, für die ProsiebenSat.1 PULS 4-Gruppe mit einem der größten Live-Sport-Investment der letzten Jahre, ein Zeichen für die Zukunft zu setzen.



Michael Stix, Chief Commercial Officer ProsiebenSat.1 PULS 4-Gruppe : "Nach der UEFA Europa League holen wir jetzt die deutsche Bundesliga zu uns. Ein hochkarätiges Sportrecht, das perfekt in unser Portfolio passt. In keiner anderen Liga der Welt, sind unsere österreichischen Fußball-Stars so zahlreich vertreten und in keiner anderen Liga sind die heimischen Sport-Fans so nahe dran wie in der DFL - wir freuen uns auf diese neue und spannende Fußball-Ära auf PULS 24 und in SAT.1 Österreich."



